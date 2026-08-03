Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 7 tháng đạt gần 42,8 tỷ USD

Sáng 3-8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 7 ước đạt 6,67 tỷ USD, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Các mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu có giá trị kim ngạch cao. Ảnh minh họa do AI thực hiện

Lũy kế 7 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 42,8 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cao hơn 0,8 điểm phần trăm so với tốc độ tăng 6,7% trong 6 tháng đầu năm.

Trong đó, xuất khẩu nông sản đạt gần 22,2 tỷ USD, tăng 2,4%; thủy sản đạt 6,85 tỷ USD, tăng 12,7%; lâm sản đạt 10,96 tỷ USD, tăng 5,8%.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm 21,9% tổng kim ngạch; tiếp đến là Hoa Kỳ với 19% và Nhật Bản với 6,8%. Trong 7 tháng, giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 24,4%, Nhật Bản tăng 3,9%, trong khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tại Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 27-6-2026, Chính phủ đã nâng mục tiêu tăng trưởng cả năm của khu vực nông, lâm, thủy sản từ 3,7% lên 4%.

Để đạt mục tiêu này, khu vực nông, lâm, thủy sản trong 6 tháng cuối năm cần tăng trưởng khoảng 4,3%, thay cho mức 3,75% theo kịch bản trước.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả năm 2026 đạt 74 tỷ USD. Sau 7 tháng đạt gần 42,8 tỷ USD, toàn ngành cần xuất khẩu thêm khoảng 31,2 tỷ USD trong 5 tháng còn lại.

Để hoàn thành mục tiêu, Bộ tập trung mở rộng thị trường xuất khẩu; đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; vận hành hiệu quả hệ thống truy xuất nguồn gốc và chuẩn bị các điều kiện đáp ứng quy định mới của thị trường nhập khẩu.

Bộ cũng tiếp tục triển khai các giải pháp gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU; tháo gỡ khó khăn cho các ngành hàng chủ lực; đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hoàn thiện cơ sở dữ liệu của ngành.

PHÚC VĂN