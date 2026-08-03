Cần cơ chế kiểm soát an toàn công trình, xác định rõ trách nhiệm khi phát sinh rủi ro

Trong phiên họp sáng 3-8, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình tóm tắt về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trình bày Tờ trình tóm tắt về dự thảo nghị quyết. Ảnh: QUANG PHÚC

Dự thảo tập trung tháo gỡ các nút thắt pháp lý đối với những công trình đã triển khai thi công trước khi hoàn thiện thủ tục.

Dự thảo nêu nguyên tắc “không hợp pháp hóa sai phạm vụ lợi”, không bao che hành vi trục lợi, tham nhũng; đồng thời bảo vệ cá nhân, tập thể thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích chung, không có yếu tố vụ lợi.

Trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, dự thảo cho phép tiếp tục thực hiện thủ tục theo trình tự rút gọn đối với các dự án chưa phù hợp quy hoạch tại thời điểm thi công nhưng hiện đã phù hợp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Đối với khoáng sản, dự thảo cho phép ghi nhận khối lượng khoáng sản đã khai thác, thu hồi để phục vụ dự án dù chưa có giấy phép tại thời điểm thực hiện, sau đó xác định nghĩa vụ tài chính tương ứng. Các dự án cũng được tiếp tục thi công, giải ngân vốn trong quá trình hoàn thiện thủ tục theo trình tự đặc biệt.

Về đất đai, UBND tỉnh An Giang được giao đất, cho thuê đất từng phần đối với diện tích lấn biển ngay cả khi dự án lấn biển chưa nghiệm thu xong, nhằm tạo quỹ đất thanh toán cho dự án BT.

Dự thảo cũng đề xuất miễn trừ trách nhiệm đối với người đứng đầu và những người tham gia thực hiện nhiệm vụ nếu không vụ lợi, kể cả khi xảy ra thiệt hại hoặc thủ tục pháp lý trước đó chưa đầy đủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi báo cáo thẩm tra. Ảnh: QUANG PHÚC

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, cơ quan thẩm tra cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết, nhưng đề nghị siết chặt quy định để bảo đảm minh bạch.

Theo đó, cần làm rõ số lượng dự án, tiêu chí lựa chọn và căn cứ xác định mốc thời gian áp dụng, tránh mở rộng phạm vi điều chỉnh tùy tiện.

Về khoáng sản, cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung điều kiện kiểm tra hiện trạng và trách nhiệm của các tổ chức liên quan, không để hợp thức hóa hoạt động khai thác trái phép hoặc gây thất thoát tài nguyên.

Đặc biệt, ông Phan Văn Mãi đề nghị phải có cơ chế kiểm soát thay thế về an toàn công trình, đồng thời xác định rõ người chịu trách nhiệm đối với các rủi ro phát sinh.

Về đất đai, cơ quan thẩm tra đề nghị đánh giá kỹ rủi ro của việc giao đất khi chưa hoàn thành nghiệm thu, quyết toán; đồng thời tính toán chặt chẽ thời điểm xác định giá đất để tránh thất thoát tài sản nhà nước.

ANH PHƯƠNG