Giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, khẳng định: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là cuộc tổng khởi nghĩa của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương đã giành được thắng lợi nhanh chóng trong vòng 15 ngày.

Trong đó, nắm bắt thời cơ để hành động là một nhân tố hết sức quan trọng, tạo nên thắng lợi. Thời cơ của Cách mạng Tháng Tám là thời cơ “ngàn năm có một”, được dân tộc ta bắt mạch và sử dụng với một quyết tâm rất cao, được thể hiện đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù có phải hy sinh tới đâu, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”. Nghiên cứu sâu về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 không chỉ là trách nhiệm của giới sử học mà là của chung nhân dân Việt Nam về ngày lịch sử quan trọng này.

Theo đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, hiện chúng ta đang đứng trước thời cơ lịch sử quan trọng. Như Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 27-8 đã phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ: “Chúng ta không còn nhiều thời gian. Hoặc là bứt phá để hiện thực hóa khát vọng hùng cường, hoặc sẽ tụt hậu, bỏ lỡ cơ hội lịch sử”. Đó là thời điểm lịch sử đặc biệt, khi những điều kiện thuận lợi hội tụ, cho phép đạt được những bước tiến lớn hoặc đối mặt với những thay đổi quyết định. Vì vậy, cần phải nhìn nhận Cách mạng Tháng Tám như một sự kiện lịch sử cực kỳ quan trọng của xã hội Việt Nam, mở đường cho một nhà nước kiểu mới ra đời trên đất nước ta và cả khu vực Đông Nam Á lúc bấy giờ.

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu tiếp tục khẳng định ý nghĩa lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 trong việc Việt Nam giành độc lập, mở ra kỷ nguyên mới. Đồng thời, nhấn mạnh giá trị thời đại và sức sống trường tồn của Cách mạng Tháng Tám trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay. Hội thảo cũng nhấn mạnh vai trò quyết định sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và đề xuất các bài học kinh nghiệm vận dụng vào sự nghiệp đổi mới, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường.

VĂN THẮNG