Giá vàng chiều nay, 31-12, tiếp tục giảm

Hiện giá vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường đang cao hơn giá vàng miếng SJC đến 2,2 triệu đồng/lượng.

Sau khi giảm nhẹ vào sáng nay, 31-12, giá vàng trong nước chiều nay tiếp tục lao dốc.

Vào khoảng 13 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm 1,9 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 150,8 triệu đồng/lượng mua vào và 152,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 1,9 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 150,8 triệu đồng/lượng mua vào và 152,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, so với giá cao nhất vào cuối tuần trước, hiện giá vàng miếng SJC đã giảm 6,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng tiếp tục giảm. Công ty SJC giảm 1,9 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 145,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu chỉ giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 152 triệu đồng/lượng mua vào và 155 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, hiện giá vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường chiều nay đang cao hơn giá vàng miếng SJC lên đến 2,2 triệu đồng/lượng. So với đỉnh vào cuối tuần trước, giá vàng nhẫn 9999 giảm 4,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco khoảng 14 giờ ngày 31-12 (giờ Việt Nam) giảm còn 4.324,5 USD/ounce, giảm hơn 15 USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 137,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 từ 11,6 – 17,6 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN