Ngày 10-8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A, đơn vị này phát hiện xe tải chở 35 tấn đường không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Các bao tải chứa đường trắng trên xe tải không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 9-8, tại Km591 tuyến Quốc lộ 1A đoạn đi qua địa phận phường Hoành Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh, đã dừng và kiểm tra xe tải mang BKS 34H, do tài xế Nguyễn Văn K. (sinh năm 1985, trú tại xã Trường Tân, TP Hải Phòng) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Quảng Trị ra Bắc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe tải có khoảng 700 bao bì chứa đường trắng, bên ngoài bao bì có chữ và nhãn mác nước ngoài, tổng trọng lượng ước tính khoảng 35 tấn.

Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh, kiểm tra, phát hiện xe tải chở đường trắng không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Quá trình làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Nguyễn Văn K. khai nhận, đây là đường trắng, tuy nhiên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số lượng hàng hóa nói trên.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc, bàn giao người, phương tiện và toàn bộ hàng hóa cho Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

DƯƠNG QUANG