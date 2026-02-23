Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng 3,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng 3,6 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với phiên giao dịch trước Tết Nguyên đán, niêm yết ở mức 181,6 triệu đồng/lượng mua vào và 184,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC tăng 3,6 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với trước Tết Nguyên đán, báo giá ở mức 181,1 triệu đồng/lượng mua vào và 184,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 3,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 181,5 triệu đồng/lượng mua vào và 184,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ ngày 23-2 (giờ Việt Nam) lên 5.161,5 USD/ounce, tăng gần 54 USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 162,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 21,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở mức 21,4- 21,8 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN