Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 tăng 600.000 đồng/lượng

Sáng 22-11, giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại dù giá vàng thế giới giảm. 

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 22-11, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Doji tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua bán ra so với chiều qua, báo giá ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 150,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua và bán, giao dịch ở mức 147,4 triệu đồng/lượng mua vào và 150,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC tăng 600.000 đồng cả hai chiều mua và bán, niêm yết ở mức 146 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 147,6 triệu đồng/lượng mua vào và 150,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên cuối tuần tại thị trường châu Á xuống còn 4.065 USD/ounce, giảm gần 13 USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 129,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 21,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 19,2 – 21,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trong tuần này đã giảm 0,4% sau khi tăng khoảng 2% trong tuần trước. Theo Reuters, nhu cầu vàng vật chất tại thị trường châu Á trầm lắng trong tuần này do sự biến động mạnh của giá vàng khiến người có ý định mua vàng chần chừ.

NHUNG NGUYỄN

