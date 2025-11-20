Giá vàng miếng SJC giảm 700.000 đồng/lượng

Kinh tế

Chiều 20-11, giá vàng miếng SJC quay đầu giảm.

Vào khoảng 13 giờ 30, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 148,3 triệu đồng/lượng mua vào và 150,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 147,3 triệu đồng/lượng mua vào và 150,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 145,9 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 147,8 triệu đồng/lượng mua vào và 150,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 19-11 ở mức 4.077 USD/ounce, tăng 10,7 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 20-11 (giờ Việt Nam) đứng ở mức 4.069 USD/ounce, giảm 8 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 129,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 21 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 19,1 - 22,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới bị thu hẹp đà tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày 28 và 29-10. Theo biên bản cuộc họp, dù FED quyết định hạ lãi suất 0,25 điểm % nhưng các quan chức trong Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) có sự bất đồng về nới lỏng chính sách tiền tệ. Nhiều người trong số họ đã lên tiếng bày tỏ lo ngại tại cuộc họp rằng việc giảm lãi suất có thể làm suy yếu cuộc chiến chống lạm phát, khi mà tốc độ lạm phát ở Mỹ đã cao hơn mục tiêu 2% của FED trong hơn 4 năm qua.

