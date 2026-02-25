Giá vàng trong nước bật tăng, người dân vẫn xếp hàng dài chờ mua trước ngày Vía Thần Tài

Giá vàng trong nước sáng nay 25-2 (mùng 9 tháng Giêng) đồng loạt tăng trước ngày Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng).

Vàng miếng SJC và nhẫn đều tăng

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 182,3 triệu đồng/lượng mua vào và 185,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC tăng 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 181,8 triệu đồng/lượng mua vào và 184,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 181,8 triệu đồng/lượng mua vào và 184,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 25-2 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 5.187,06 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 164,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi trên thị trường châu Á sáng nay sau khi giảm mạnh trong phiên giao dịch trước.

Người dân xếp hàng dài chờ "rước lộc"

Ghi nhận trong sáng 25-2, dọc phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) đông nghịt, thậm chí nhiều lúc còn bị ùn tắc, khi người dân tập trung xếp hàng trước các cửa hàng vàng như: Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải...để mua vàng.

Người dân xếp hàng đông nghịt chờ mua vàng trước cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Để đảm bảo trật tự, nhiều cửa hàng đã phải dựng hàng rào an ninh và bố trí nhân viên bảo vệ, với sự hỗ trợ của công an cơ sở phân luồng khách hàng từ ngoài cửa.

Dù trời mưa lạnh nhưng nhiều người vẫn kiên trì xếp hàng chờ mua vàng ở phố Trần Nhân Tông. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Cầm trên tay số thứ tự 162, chị Nguyễn Thu Hà (trú tại quận Thanh Xuân) chia sẻ: "Tôi đi từ 6 giờ, lúc đó trời còn tối mịt và mưa khá nặng hạt. Rút kinh nghiệm mọi năm đúng ngày mùng 10 tháng Giêng đông không thở nổi, nên năm nay tôi xin nghỉ làm buổi sáng để đi mua sớm".

Người dân chen chúc chờ tới lượt mua vàng tại một cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Cùng chung tâm lý đó, anh Trần Mạnh Tuấn (nhân viên văn phòng) cho biết, anh đã xếp hàng được hơn 1 tiếng: "Năm nay kinh tế có vẻ khởi sắc nên người đi mua đông hơn hẳn. Một số cửa hàng thông báo mỗi khách được mua tối đa 3 chỉ nhưng thực tế chỉ được nhận ngay 1 chỉ, số còn lại phải lấy giấy hẹn sau 2 tuần".

Người dân xếp hàng đông nghịt chờ mua vàng trước ngày Vía Thần Tài ở phố Trần Nhân Tông. Clip: QUỐC KHÁNH

Không chỉ người trẻ, nhiều bậc cao niên cũng kiên nhẫn đội mưa chờ đợi. Bà Lê Thị Phong (70 tuổi, ở phường Cửa Nam) vui vẻ: "Mua vàng ngày Thần Tài là thói quen mấy chục năm nay của tôi rồi. Lãi lỗ chưa biết nhưng cứ đầu năm có chút vàng trong nhà là thấy yên tâm, con cháu cả năm sung túc."

Bên trong một cửa hàng vàng ở phố Trần Nhân Tông. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Niềm vui khi mua được vàng sau nhiều giờ xếp hàng chờ đợi. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Dù mức chênh lệch giữa hai chiều mua - bán vẫn duy trì ở ngưỡng cao, song nhu cầu mua vàng của người dân không hề giảm. Các sản phẩm nhẫn tròn trơn loại 0,5 chỉ, 1 chỉ và các bản vị vàng hình linh vật Bính Ngọ "cháy hàng". Dự báo trong ngày mai - ngày Vía Thần Tài, lượng khách đổ về “phố vàng” ở Thủ đô sẽ còn tăng đột biến.

NHUNG NGUYỄN - NGUYỄN QUỐC