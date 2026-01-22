Kinh tế

Giá vàng trong nước sáng 22-1 quay đầu giảm mạnh

Sau khi lên 175,5 triệu đồng/lượng vào chiều 21-1, giá vàng trong nước sáng 22-1 đồng loạt giảm mạnh, trong đó vàng miếng SJC giảm tới 1,8 triệu đồng/lượng.

Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, Công ty SJC điều chỉnh giá vàng miếng SJC giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán so với chiều hôm qua, niêm yết ở mức 166,7 triệu đồng/lượng mua vào và 168,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,3 triệu đồng/lượng chiều bán, giao dịch ở mức 166 triệu đồng/lượng mua vào và 168,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Đối với vàng nhẫn 9999, Công ty SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 164,6 triệu đồng/lượng mua vào và 167,1 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Phú Quý cũng điều chỉnh giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua bán, giao dịch ở mức 164,7 – 167,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 9 giờ ngày 22-1 (giờ Việt Nam) ở mức 4.801,3 USD/ounce, giảm 30 USD so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá, giá vàng thế giới tương đương khoảng 152,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 16,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 từ 14,5 – 15,1 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN

