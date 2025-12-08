Giải cứu thanh niên bị bắt cóc online

Ngày 8-12, Công an phường Phú Bài, TP Huế cho biết, đã kịp thời giải cứu một nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “bắt cóc online”.

Khoảng 15 giờ ngày 5-12, Công an phường Phú Bài tiếp nhận trình báo của em N. T.H (sinh năm 2007, trú tại TP Thái Nguyên).

Công an làm việc với nạn nhân và người thân

H. trình bày rằng em bị các đối tượng gọi điện giả danh công an và viện kiểm sát, vu cáo tham gia đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TPHCM.

Kẻ gian còn gọi video, dàn cảnh có người mặc trang phục công an để tăng độ tin cậy, sau đó yêu cầu H. tham gia nhóm Zoom Workspace và tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai.

Theo chỉ dẫn của đối tượng, H. đã chuyển 500.000 đồng, rồi 5.000.000 đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Đồng thời, H. bị yêu cầu mua điện thoại và sim mới để cắt liên lạc với gia đình.

Ngày 1-12, kẻ gian tiếp tục chỉ đạo H. di chuyển liên tục từ Thái Nguyên – Hà Nội – Thanh Hóa – TP Huế và một số địa phương khác.

Trong thời gian này, các đối tượng hướng dẫn H. truy cập một ứng dụng trên Zalo có tên “Công ty Tài chính FE CREDIT” để làm hồ sơ vay 18.000.000 đồng, sau đó ép chuyển toàn bộ số tiền vay được vào tài khoản của người khác.

Công an bàn giao nạn nhân cho người thân

Ngày 2-12, chúng tiếp tục chuyển cho H. 2.000.000 đồng qua ví điện tử MoMo để thuê khách sạn và chi tiêu, nhằm duy trì việc kiểm soát nạn nhân.

Đến 23 giờ cùng ngày, H. đến phường Phú Bài thuê nhà nghỉ lưu trú.

Nhận thấy sự việc bất thường, H. đã đến Công an phường Phú Bài trình báo.

Sau khi xác minh, lực lượng công an xác định H. là nạn nhân của thủ đoạn “bắt cóc online”, trong đó kẻ gian buộc nạn nhân chuyển tiền, mua thiết bị mới để cắt liên lạc và liên tục di chuyển nhằm dễ bề kiểm soát và thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Công an phường Phú Bài nhanh chóng liên hệ với gia đình em H. tại TP Thái Nguyên để đón em trở về an toàn.

VĂN THẮNG