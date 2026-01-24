Giải Pickleball phường Rạch Dừa: Vận động hơn 300 triệu đồng chăm lo tết người khó khăn

"Kết nối yêu thương - lan toả tinh thần thể thao cộng đồng" là chủ đề của giải Pickleball phường Rạch Dừa (TPHCM) mở rộng, diễn ra vào ngày 24-1.

Giải đấu quy tụ 108 vận động viên, tranh tài ở 2 nội dung: đôi nam và đôi nam – nữ.

Các doanh nghiệp ủng hộ chăm lo tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Thông qua giải đấu, UBND phường Rạch Dừa đã vận động được hơn 300 triệu đồng để chăm lo tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Các doanh nghiệp ủng hộ chăm lo tết cho người dân

Phát biểu khai mạc giải đấu, bà Trần Thị Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa cho biết, giải đấu được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Bên cạnh ý nghĩa thể thao, giải Pickleball còn gắn kết hoạt động thể dục thể thao với công tác an sinh xã hội, vận động sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhằm chăm lo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường đón tết ấm áp, trọn vẹn.

Các vận động viên tham gia thi đấu

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên

Kết thúc giải đấu, ban tổ chức trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì và 4 giải đồng hạng Ba.

VĂN ANH