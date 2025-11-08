Thi đấu bóng bàn góp quỹ chăm lo người dân khó khăn

Ngày 8-11, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức giải Bóng bàn vận động quỹ xã hội phường năm 2025, ngay buổi khai mạc đã nhận được 250 triệu đồng ủng hộ.

Hoạt động nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2025).

Tại lễ khai mạc, các đơn vị, tổ chức đã ủng hộ quỹ xã hội phường Phú Nhuận hơn 250 triệu đồng.

Các vận động viên tham gia thi đấu bóng bàn

Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận Nguyễn Thị Như Ý chia sẻ, giải đấu nhằm tạo sân chơi bổ ích để người dân rèn luyện sức khỏe, giao lưu cùng nhau. Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn khi vận động Quỹ xã hội. Từ sự đóng góp này, MTTQ Việt Nam phường sẽ tổ chức các hoạt động chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em hiếu học, người yếu thế trên địa bàn phường, từ đó lan tỏa tinh thần “Chung tay vì cộng đồng - Kết nối yêu thương”.

Các đơn vị, tổ chức ủng hộ quỹ xã hội phường Phú Nhuận hơn 250 triệu đồng

Ông Đinh Gia Huỳnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận cũng thông tin, giải đấu là sự tiếp nối truyền thống từ nhiều năm của địa phương trong vận động chăm lo người dân hoàn cảnh khó khăn.

