TPHCM ban hành quy chế bồi thường, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội

Công tác phối hợp khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại TPHCM phải được thực hiện đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch và không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính ngoài quy định của pháp luật.

Công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 (dự án thành phần 1). Ảnh: ĐÌNH DƯ

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 4490/QĐ-UBND về quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn TPHCM. Quyết định có hiệu lực từ ngày 20-7.

Đối tượng áp dụng bao gồm UBND cấp xã, các tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, chủ đầu tư dự án, người có đất thu hồi và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thu hồi. Quy chế này nhấn mạnh sự đồng bộ, thống nhất, công khai và minh bạch trong quá trình thực hiện, đồng thời không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính ngoài quy định của pháp luật. Đặc biệt, đối với thời gian ban hành thông báo thu hồi đất, không quá 5 ngày kể từ ngày tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi. Thời gian gửi thông báo thu hồi đất cũng chỉ thực hiện không quá 5 ngày kể từ ngày ban hành thông báo thu hồi đất.

Ngoài ra, quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong việc phối hợp giải phóng mặt bằng. Trường hợp không thể gửi thông báo trực tiếp, các đơn vị phải thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng để đảm bảo thông tin đến được với tất cả các bên liên quan.

Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng ý hoặc không phối hợp thực hiện phương án bồi thường đã phê duyệt thì UBND cấp xã sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận. Việc tổ chức vận động, thuyết phục được tiến hành trong thời gian 10 ngày và phải được thể hiện bằng văn bản. Quá thời hạn kết thúc vận động, thuyết phục mà người có đất thu hồi vẫn không đồng ý hoặc không phối hợp thực hiện thì Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định thu hồi đất.

THANH HIỀN