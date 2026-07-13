TPHCM thúc đẩy tiến độ cải tạo chung cư cũ

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về tiến độ thực hiện công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Chung cư Trúc Giang, phường Xóm Chiếu dù xuống cấp nhưng vẫn có người dân sinh sống. Ảnh: THANH HIỀN

Theo kết quả báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM, đến nay trên địa bàn TPHCM chỉ có 72/220 lô chung cư cũ được kiểm định xong, đạt tỷ lệ 32,72% theo kế hoạch.

Do đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Sở Xây dựng TPHCM chủ động làm việc với UBND các phường và các đơn vị kiểm định có liên quan để phân tích, làm rõ nguyên nhân chậm hoàn thành công tác kiểm định nhằm có biện pháp kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện kiểm định chung cư.

Giám đốc Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND các phường có liên quan chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM nếu tiếp tục chậm hoàn thành công tác kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư.

Về công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc tham mưu rà soát quy hoạch, đề xuất chỉ tiêu kiến trúc - quy hoạch các công trình cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo danh sách tại Kế hoạch số 4207/KH-UBND của UBND TPHCM.

Chủ tịch UBND 32 phường có chung cư xây dựng trước năm 1994 trên địa bàn thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc có liên quan chương trình cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ theo các chỉ đạo của UBND TPHCM.

Trên cơ sở kết quả thực hiện công tác kiểm định và công tác quy hoạch, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng cập nhật, hoàn thiện dự thảo báo cáo tiến độ thực hiện Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2025 – 2035.

THANH HIỀN