TPHCM: Xem xét cấp sổ hồng thêm 5 dự án nhà ở

Ngày 10-7, Tổ công tác 1645 do Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì, làm việc với các chủ đầu tư nhằm tháo gỡ vướng mắc, xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở thương mại.

Buổi làm việc gỡ vướng cấp sổ hồng của Tổ công tác 1645. Ảnh: THANH HIỀN

Tại buổi làm việc, sau khi lắng nghe các thành viên trong tổ công tác báo cáo tình hình, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất cấp sổ hồng cho người mua nhà tại 5 dự án.

Khối nhà chung cư 9, 10, 11, 12 Lô P1 – Giai đoạn 1C thuộc dự án Khu cao ốc phức hợp Nhà ở - Thương mại, phường Tân Mỹ do Công ty TNHH Riviera Point làm chủ đầu tư (CĐT), với quy mô 798 căn hộ.

Ngoài ra, tại buổi làm việc tổ công tác cũng xem xét cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án trên ở giai đoạn 1B gồm khối nhà chung cư 3, 4, 5 có 549 căn hộ, đã cấp 510 sổ hồng; khối nhà chung cư 6, 7, 8 gồm 518 căn hộ, đã cấp 115 sổ hồng.

Dự án Khu thương mại dịch vụ và căn hộ tại số 239-241 đường Hòa Bình, phường Phú Thạnh do Công ty Cổ phần Nova Richstar làm CĐT có quy mô 853 căn hộ, 25 căn thương mại dịch vụ.

Đối với khu nhà ở trên khu đất 11.040ha, đường Trần Não, phường An Khánh do Công ty Cổ phần Thạnh Phú làm CĐT. Dự án có quy mô 36 lô, đã cấp sổ hồng cho 23 căn nhà. CĐT đề nghị cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các căn nhà đã được xây dựng tại dự án.

Khu nhà ở Bình Trưng Đông, phường Bình Trưng do Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận làm CĐT. Dự án có quy mô 24 nền nhà liên kế và 106 nền nhà biệt thự.

Khối nhà chung cư B1, B3, B4 Khu đô thị xanh Bình Tân (Green Town Bình Tân) thuộc dự án Khu dân cư đô thị Vĩnh Lộc, phường Bình Tân do Công ty TNHH IDE Việt Nam làm CĐT. Dự án có quy mô 3 khối nhà với 830 căn hộ và 37 căn thương mại.

THANH HIỀN