Đề xuất tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên 20%-50%

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 344/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Đa số ý kiến tại cuộc họp đề xuất điều chỉnh từ 10% - 50% lên mức 20% - 50%.

Một số khu đất tại TPHCM được đưa ra đấu giá. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thông báo nêu, Phó Thủ tướng cơ bản thống nhất với hồ sơ dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) do Bộ Tư pháp trình Chính phủ. Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến hợp lý tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án luật, báo cáo Chính phủ.

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Tư pháp rà soát, bổ sung đầy đủ các loại tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, đặc biệt là các loại tài sản mới hình thành trong nền kinh tế số, tài sản là quyền khai thác, quyền thu phí, quyền thu giá dịch vụ trong khai thác, sử dụng các công trình, dự án BOT, dự án do Nhà nước đầu tư; có quy định bao quát nhằm bảo đảm dữ liệu đầy đủ các loại tài sản mà pháp luật quy định phải đấu giá trong tương lai (nếu có).

Về việc đấu giá tài sản trực tuyến toàn trình trên Hệ thống đấu giá tài sản trực tuyến, Bộ Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an vừa làm vừa đánh giá tính hiệu quả, tính khả thi của chính sách để kịp thời hoàn thiện các quy định tại dự thảo luật từ nay đến khi được Quốc hội thông qua.

Về một số quy định để nâng cao hiệu quả xử lý tài sản công, phòng, ngừa việc thao túng kết quả đấu giá, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp rà soát, đánh giá để quy định phù hợp về tỷ lệ tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân (đa số ý kiến tại cuộc họp đề xuất điều chỉnh từ 10% - 50% lên mức 20% - 50% tại điều 29 dự thảo luật).

Về phát triển đấu giá tài sản của cá nhân, tổ chức tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm thúc đẩy phát triển đấu giá tự nguyện trên cơ sở bảo đảm tính linh hoạt trong thực hiện, chi phí tuân thủ thấp, tôn trọng quyền định đoạt của chủ sở hữu, bảo vệ người mua, minh bạch thông tin và xử lý nhanh các tranh chấp (nếu có).

Tin liên quan Sửa luật phải giúp thúc đẩy đầu tư công hiệu quả hơn

LÂM NGUYÊN