Xu hướng an cư mới: Người mua ưu tiên giá trị thực thay vì kỳ vọng ngắn hạn

Trong bối cảnh thị trường hướng đến phát triển ổn định, những dự án được đầu tư bài bản từ khâu phát triển, thi công đến xây dựng hệ tiện ích hữu dụng đang tạo lợi thế cạnh tranh rõ nét, đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng cao của người dân.

Hệ thống các đối tác uy tín – là nền tảng vững chắc để hiện thực hóa cam kết về chất lượng và tiến độ tại dự án Happy One Mori

Nếu trước đây vị trí hay mức giá thường là yếu tố quyết định, thì hiện nay, niềm tin vào chủ đầu tư, năng lực triển khai dự án và khả năng kiến tạo giá trị sống mới là những tiêu chí được đặt lên hàng đầu.

Xu hướng này phản ánh sự trưởng thành của thị trường. Một sản phẩm không còn được nhìn nhận đơn thuần là nơi để ở hay một khoản đầu tư ngắn hạn, mà trở thành tài sản tích lũy lâu dài. Vì vậy, người mua ngày càng quan tâm đến câu chuyện phía sau dự án: ai phát triển, ai thi công, chất lượng không gian sống ra sao và chủ đầu tư sẽ đồng hành với khách hàng như thế nào trong suốt quá trình sở hữu.

Đó cũng là lý do các dự án được phát triển trên nền tảng uy tín, minh bạch và cam kết thực thi đang tạo ra sức hút lớn trong bối cảnh thị trường dần bước vào chu kỳ phục hồi.

Giá trị tạo nên từ những cam kết có kiểm chứng

Sau hơn 21 năm phát triển, Vạn Xuân Group lựa chọn định hướng xây dựng thương hiệu thông qua những dự án có nhu cầu ở thực, chú trọng chất lượng sản phẩm và trải nghiệm cư dân. Từ “thương hiệu truyền cảm hứng - Happy One”, qua 05 dự án đã và đang triển khai, triết lý phát triển đó luôn được duy trì xuyên suốt, tạo nên một hệ giá trị nhất quán cho thương hiệu.

Đối với người mua, uy tín của chủ đầu tư là điều kiện cần, nhưng năng lực triển khai mới là yếu tố củng cố niềm tin. Việc Happy One Mori được thi công phần ngầm và phần thân bởi Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành (PTCONS) – là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, hoạt động chuyên sâu ở mỗi khâu thiết kế, thi công tổng thầu và cơ điện (MEP). Với hơn 20 năm phát triển, PTCONS đã hoàn thiện hơn 180 công trình quy mô lớn trên toàn quốc, ghi dấu uy tín trong hàng loạt dự án cao tầng, khu đô thị và tổ hợp thương mại - văn phòng - nhà ở.

Sự kết hợp giữa chủ đầu tư có kinh nghiệm phát triển dự án, nhà thầu có năng lực thi công, ngân hàng top đầu,... tạo nên nền tảng quan trọng để khách hàng yên tâm khi đưa ra quyết định sở hữu, đặc biệt trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao tính minh bạch và khả năng thực thi.

Không gian sống và chính sách đồng hành

Happy One Mori được quy hoạch với hệ thống 33 tiện ích nội khu; từ voronoi light art, cây ước nguyện, kidzone, thư viện, ẩm thực sang trọng và karaoke, chòi nghỉ cabanas, sân tập đa năng, không gian sinh hoạt cộng đồng đến hệ sinh thái các vườn xanh và khu thư giãn ngoài trời... Bên cạnh đó, 5 tiện ích Hi-End được đầu tư theo định hướng nâng tầm trải nghiệm sống, hướng đến nhóm cư dân mong muốn một môi trường sống hiện đại, tiện nghi nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư và cân bằng.

Điểm đáng chú ý là hệ thống tiện ích này không chỉ phục vụ nhu cầu cần thiết mà còn góp phần gia tăng sức hấp dẫn của dự án trong dài hạn. Thực tế cho thấy, những khu căn hộ có hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh thường duy trì tốt giá trị tài sản, đồng thời là động lực gia tăng khả năng khai thác cho thuê và đầu tư khi cộng đồng cư dân ngày càng ổn định.

33 tiện ích nội khu cùng 5 tiện ích Hi-End hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị dành cho cư dân ở mọi lứa tuổi

Song hành với chất lượng sản phẩm, chính sách bán hàng ngay thời điểm này cũng được nhiều người mua xem như thước đo về sự đồng hành của chủ đầu tư. Happy One Mori mang đến giải pháp hỗ trợ khách hàng tối ưu dòng tiền thông qua chính sách lãi suất 0% trong 24 tháng, phương thức thanh toán linh hoạt theo tiến độ, ưu đãi dành cho khách hàng thanh toán sớm và các chương trình hỗ trợ đầu tư đối với sản phẩm thương mại dịch vụ.

Đáng chú ý, các chính sách này được triển khai trên nền tảng dự án đã đủ điều kiện ký Hợp đồng mua bán với quỹ căn cuối cực hữu hạn. Điều đó không chỉ giúp giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu mà còn mang lại sự an tâm khi người mua sở hữu tài sản có pháp lý rõ ràng và tiến độ triển khai cụ thể.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng hướng đến giá trị thực, giá trị của một dự án được hình thành từ sự cộng hưởng giữa uy tín của chủ đầu tư, năng lực của đơn vị thi công, chất lượng không gian sống và chính sách đồng hành với khách hàng. Đó cũng là nền tảng để Happy One Mori từng bước khẳng định sức hút trên thị trường, không chỉ như một nơi an cư, một sản phẩm đầu tư hợp lý mà còn là tài sản có giá trị bền vững theo thời gian.

Happy One Mori - Đón Nhịp Metro Chạm Tầm Sống Mới - Chiết khấu đến 4% & Gói đầu tư 150 triệu đồng - Thanh toán vượt chiết khấu lên đến 15.5% - Tặng 20 triệu đồng khi thanh toán sớm - Thanh toán linh hoạt chỉ 38% đến nhận nhà - HTLS 0% trong 24 tháng Website: happyonemori.vn

NGỌC CHI