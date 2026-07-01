TPHCM ban hành quy định hệ số K, áp dụng từ ngày 1-7

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 45/2026 quy định hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K), năm 2026 trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Khu vực Gò Cát 6, phường Tam Long, TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ

Theo quyết định, hệ số K được xác định bằng tích của 3 hệ số thành phần, gồm: hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường, hệ số điều chỉnh theo quy hoạch và hệ số điều chỉnh theo yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất.

Cụ thể, công thức tính là K = K1 x K2 x K3. Trong đó, K1 là hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường; K2 là hệ số điều chỉnh theo quy hoạch; K3 là hệ số điều chỉnh theo yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất.

Theo quy định, hệ số K1 và K3 được áp dụng bằng 1. Riêng hệ số K2 phụ thuộc vào hệ số sử dụng đất của khu đất, thửa đất và quy hoạch xây dựng.

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Đào Quang Dương, Trưởng phòng Kinh tế đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, cho biết việc xác định giá đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện theo từng dự án cụ thể, nhằm bảo đảm công bằng với các dự án trước đây đã được phê duyệt giá đất.

Đối với các dự án có mục đích hỗn hợp theo quy hoạch xây dựng, Quyết định 45/2026 không được áp dụng. Ví dụ, doanh nghiệp thực hiện dự án tòa cao ốc có cả chức năng để ở và thương mại thì không áp dụng hệ số K, mà phải xác định giá đất cụ thể.

Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất, chỉ áp dụng hệ số K = 1. Đối với các dự án chỉ có một mục đích theo quy hoạch xây dựng, hệ số K được tính theo công thức K = K1 x K2 x K3.

Cũng theo ông Đào Quang Dương, trường hợp thuê đất trả tiền hằng năm nếu áp dụng hệ số K ở mức cao sẽ có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, quy định hệ số K = 1 đối với trường hợp này nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và Nhà nước.

Dự kiến trong tuần này, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM sẽ tổ chức họp để triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định 45/2026.

THANH HIỀN - TRÀ GIANG