TPHCM: Kiến nghị gỡ vướng chính sách để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Ngày 14-7, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức Hội nghị khảo sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn TPHCM”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Tại hội nghị, đại diện Sở Xây dựng TPHCM thông tin, trong đoạn 2021-2025, thành phố hoàn thành 28 dự án, với 17.902 căn hộ. Hiện thành phố có 19 dự án, quy mô 18.899 căn thuộc nhóm dự án đang thi công, giai đoạn 2026-2030.

Để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, đại diện Sở Xây dựng kiến nghị bổ sung hình thức Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng vốn đầu tư công để cho thuê, cho thuê mua. Đồng thời, bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng chính sách xã hội, đáp ứng nhu cầu vay vốn nhà ở xã hội ngày càng tăng.

Sở cũng kiến nghị HĐND TPHCM ban hành Nghị quyết quy định về cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Theo đó, chủ đầu tư được hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư xây dựng các công trình, hạng mục hạ tầng kỹ thuật, mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng/dự án.

Ông Khải Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM báo cáo tại hội nghị

Theo Sở Xây dựng TPHCM, qua rà soát, có 209 khu đất/dự án làm nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, với tổng diện tích 1.040,5ha. Trong đó, đất do Nhà nước quản lý có 91 khu/dự án, diện tích khoảng 726,35ha; quỹ đất 20% nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại có 93 khu/dự án, với 253,91ha; đất do doanh nghiệp tự có gồm 25 khu/dự án, tổng 60,24ha.

Ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Công ty Lê Thành, chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Tham gia góp ý, ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Công ty Lê Thành, phản ánh, việc vay vốn đầu tư nhà ở xã hội thực tế không dễ dàng. Theo đó, trong bối cảnh lãi suất huy động đầu vào cao, nếu cho vay đầu tư NOXH với lãi suất ưu đãi ở mức khoảng 6%/năm kéo dài thì ngân hàng sẽ khó bảo đảm hiệu quả kinh doanh. Trong khi đó, doanh nghiệp muốn vay theo lãi suất thương mại để đầu tư NOXH cũng không được chấp thuận, vì ngân hàng e ngại rủi ro pháp lý.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Trong khi đó, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM đề xuất công nhận nhà trọ cho thuê dài hạn là một dạng nhà ở xã hội. Việc này giúp chủ nhà trọ được hưởng ưu đãi về tín dụng và thuế.

Ông Lê Hoàng Châu cũng đề xuất cần xem xét lại diện tích nhà ở xã hội tối thiểu là 15m2 thay vì 25m2 như hiện nay, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu thuê nhà của người dân.

PGS-TS Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Liên quan vấn đề vốn vay làm nhà ở xã hội, PGS-TS Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội, cho biết, Ngân hàng Nhà nước vừa qua ban hành công văn có nội dung mong muốn các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp chung tay thực hiện trách nhiệm xã hội.

Trong đó, dùng nguồn vốn, nguồn lực huy động của mình để ưu tiên cho vay các dự án nhà ở xã hội; lãi suất cho vay đối với người mua là 6,5 %/năm, nhà đầu tư là 7%/năm.

Ông Võ Hoàng Ngân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM kết luận tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Kết luận hội nghị, ông Võ Hoàng Ngân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, cho biết, đoàn sẽ tổng hợp các ý kiến tại buổi làm việc, đề xuất cơ quan soạn thảo nghiên cứu, đưa vào dự thảo sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản trong thời gian tới.

THANH HIỀN