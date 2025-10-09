Giải thưởng mỹ thuật của năm: Câu chuyện đời thường và nỗi niềm đô thị

Tối 8-10, tại TPHCM, Ngân hàng UOB Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng UOB Painting of the Year 2025 , vinh danh những tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật đương đại Việt Nam. Giải cao nhất hạng mục Nghệ sĩ thành danh đã thuộc về họa sĩ trẻ Cao Văn Thục với tác phẩm Gắn kết tạm thời – một bức sơn mài kết hợp kỹ thuật ăn mòn axit trên nền hợp kim nhôm, gợi lên hình ảnh đô thị hiện đại đan xen thân phận lao động nhập cư.

Trong ánh sáng phản chiếu của kim loại, những dáng người lam lũ chen chúc trên thùng xe tải hiện lên nổi bật giữa bối cảnh đô thị rực rỡ. Tác phẩm tạo nên sự đối lập thị giác mạnh mẽ giữa “vẻ hào nhoáng phố thị” và “nỗi nhọc nhằn mưu sinh”, từ đó khắc họa tinh tế hai thế giới song hành trong đời sống đô thị đương đại.

Các tác giải đoạt giải ở hạng mục Nghệ sĩ triển vọng và Nghệ sĩ thành danh năm nay.

“Tôi muốn thể hiện vẻ đẹp lặng lẽ và nghị lực bền bỉ của họ với tất cả sự tôn trọng. Những “sợi dây vô hình” gắn kết họ lại chính là niềm tin và sự đồng cảm để cùng vượt qua những ngày khó khăn nơi đất khách”, họa sĩ Cao Văn Thục (30 tuổi) chia sẻ tại lễ trao giải.

Giải thưởng mang về cho anh 500 triệu đồng và cơ hội đại diện Việt Nam tranh tài tại vòng chung kết khu vực Đông Nam Á vào tháng 11 tới tại Singapore.

Tác phẩm "Gắn kết tạm thời" của họa sĩ Cao Văn Thục

Đánh giá về tác phẩm, ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc UOB Việt Nam, nhận định: “Tác phẩm của Cao Văn Thục phản chiếu sâu sắc đời sống của người lao động bình dị, thể hiện góc nhìn nhân văn về sự chuyển mình của xã hội hiện đại".

Họa sĩ Đặng Xuân Hòa, Trưởng Ban giám khảo, cho rằng Cao Văn Thục đại diện cho “một thế hệ nghệ sĩ mới – táo bạo, sáng tạo, dám đối diện với sự thật của đời sống”.

Họa sĩ Cao Văn Thục và tác phẩm

Ở hạng mục Nghệ sĩ triển vọng, nhà văn – họa sĩ Nguyễn Ngọc Thuần (53 tuổi) giành giải cao nhất với tác phẩm Chân dung tự họa, 2025 (Cuộc sống bắt rễ trong tôi dưới hình bóng một cái cây). Lấy cảm hứng từ thiết bị phá rung tim (ICD) gắn bó suốt 10 năm, tác phẩm trở thành biểu tượng cho “cây mẹ” – sự sống, niềm hy vọng và sức mạnh nội tâm.

Tác phẩm "Chân dung tự hoạ, 2025 (cuộc sống bắt rễ trong tôi dưới hình bóng một cái cây)" của Nguyễn Ngọc Thuần

“Tôi tự hỏi liệu có quá trễ để bắt đầu vẽ ở tuổi 53. Giải thưởng này đã cho tôi câu trả lời: không bao giờ là quá muộn,” nhà văn – họa sĩ Nguyễn Ngọc Thuần chia sẻ.

Nguyễn Ngọc Thuần và tác phẩm.

Ngoài ra, nhiều tác phẩm khác cũng gây ấn tượng mạnh như Hiện thực và hiện thực 02 (Vũ Hoàng), Bốn câu đối trên dòng Mekong (Trần Quốc Giang), Ký ức của đất (Ngô Thanh Hùng) hay Trạng thái ngưỡng (Trần Việt Long), phản ánh những vấn đề môi sinh, ký ức đô thị, sự mong manh của tự nhiên và bản sắc cá nhân bằng ngôn ngữ hội họa mới mẻ.

Khách tham quan triển lãm các tác phẩm đoạt giải và vào vòng chung khảo UOB Painting of the Year 2025.

Triển lãm các tác phẩm đoạt giải và vào chung khảo được mở cửa từ ngày 10 đến 27-10 tại Chillala House of Art (75 Xuân Thủy, phường An Khánh, TPHCM), mở cửa miễn phí cho công chúng.

Ra đời từ năm 1982 tại Singapore, UOB Painting of the Year là một trong những giải thưởng nghệ thuật uy tín hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Lần thứ ba tổ chức tại Việt Nam, giải thưởng tiếp tục khẳng định giá trị cốt lõi của nghệ thuật – bắt đầu từ cuộc sống, từ những góc khuất, ký ức và cảm xúc rất con người.

THIÊN THANH