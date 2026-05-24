Giải tỏa căng thẳng gia đình trong mùa thi

Tháng 6 hàng năm là cao điểm các kỳ thi tuyển sinh trên cả nước. Thời điểm hiện tại, hàng triệu gia đình đang bước vào giai đoạn “nước rút” căng thẳng - từ việc đưa đón con học thêm, đăng ký nguyện vọng xét tuyển đến bổ sung dinh dưỡng cho các sĩ tử trong mùa thi…

Mâu thuẫn từ bất đồng quan điểm

Từ đầu tháng 4-2026, gia đình chị Mỹ Tâm (nhà ở đường Dương Quảng Hàm, phường An Nhơn, TPHCM) thay đổi toàn bộ lịch sinh hoạt của các thành viên trong gia đình. Trước đây, con trai lớn của chị Tâm là Hoàng Thịnh, học sinh lớp 9, Trường THCS Võ Trường Toản (phường Sài Gòn, TPHCM) tự đạp xe đi học mỗi ngày. Sau giờ học chính khóa ở trường, một tuần ba buổi tối Thịnh học thêm hai môn Toán và tiếng Anh tại một trung tâm bồi dưỡng văn hóa gần nhà. Lớp học thêm kết thúc lúc 19 giờ tối, Thịnh tự đạp xe về nhà rồi tắm rửa, ăn uống và ngồi vào bàn học. Tuy nhiên, khoảng hai tuần trở lại đây, do khối lượng bài vở ôn tập nhiều hơn, chị Tâm lo con mệt mỏi, đi lại trên đường không đảm bảo an toàn nên mỗi buổi tối hai vợ chồng thay phiên đưa đón. Bữa cơm tối thư thả của gia đình trước đây được đổi thành ghé hàng quán ăn nhanh trên đường về để dành toàn bộ thời gian cho việc ôn thi.

“Có hôm vợ chồng đều tăng ca đêm, ba của Thịnh đề nghị đặt xe công nghệ chở con về nhà nhưng tôi sợ không an toàn. Cũng vì thế mà vợ chồng cứ gây nhau vì bất đồng quan điểm. Tôi nghĩ càng gần ngày thi thì càng phải cẩn trọng vì kết quả học suốt 9 năm dồn cả vào một kỳ thi. Dù bận đến mấy tôi cũng muốn tự mình đưa đón để đảm bảo an toàn cho con”, chị Mỹ Tâm nói.

Chia sẻ niềm vui với con khi vừa thi xong trong một kỳ thi. Ảnh: THU TÂM

Khác với chị Mỹ Tâm, gia đình anh Hoàng Tùng (nhân viên bán hàng tại phường Chợ Quán, TPHCM) căng thẳng nhiều tuần nay do không tìm được tiếng nói chung trong chọn ngành xét tuyển đại học cho con. Anh Tùng kể, dù đã “chốt” xong hai môn thi tốt nghiệp THPT là tiếng Anh và Vật lý nhưng do có quá nhiều tổ hợp xét tuyển đại học từ hai môn thi này, nên gia đình xảy ra mâu thuẫn. Con gái anh muốn học ngành truyền thông, vợ anh lại muốn con theo sư phạm, riêng anh muốn con học kinh tế. Ngoài ra, trong bối cảnh học phí của các trường đại học chênh lệch lớn, chọn trường nào đưa vào nguyện vọng xét tuyển cũng khiến cả nhà tranh cãi suốt nhiều ngày. Đỉnh điểm, trong bữa cơm tối, con anh nói trong nước mắt: “Con học hay ba mẹ học?”. Sau đó, con vào phòng riêng đóng cửa lại. Còn lại hai vợ chồng ở phòng khách, không khí nặng nề bao trùm vì mỗi người đều có nỗi lo và suy nghĩ riêng. Anh Tùng sợ con sau này chật vật kinh tế, trong khi vợ anh hy vọng con gái có cuộc sống ổn định, ít áp lực.

“Mỗi lựa chọn học tập đều tiềm ẩn nhiều biến số. Cuộc đời sau này của mỗi người còn rất nhiều ngã rẽ, không thể quyết định hết tất cả thành bại dựa vào kết quả của một kỳ thi. Các em và gia đình nên bình tĩnh, không nên quá căng thẳng, làm tốt nhất có thể trong khả năng là được”, thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TPHCM), chia sẻ.

Tôn trọng lựa chọn của con

Thầy Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông (phường Bình Phú, TPHCM) đưa ra ý kiến, trong giai đoạn cận kề ngày thi, học sinh cần đảm bảo việc ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ để duy trì sức khỏe ổn định. Ban ngày, các em đã được thầy, cô ở trường chính khóa tổ chức ôn tập, hệ thống kiến thức. Ngoài việc học ở trường, phần lớn học sinh các lớp cuối cấp hiện nay đều học thêm bên ngoài để củng cố kiến thức. Vì vậy, buổi tối sau khi về nhà là khoảng thời gian xem lại bài vở một cách nhẹ nhàng, kết hợp thư giãn, nghỉ ngơi hợp lý. Trong giai đoạn này, cha mẹ nên đồng hành, nhắc nhở con phân bổ thời gian hợp lý, không nên dồn sức học rồi đuối sức ở thời điểm mang tính quyết định.

Ở góc độ khác, theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Trương Hải Thanh, sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, quy mô trường học tại TPHCM được mở rộng, tạo nhiều cơ hội học tập và việc làm cho học sinh, sinh viên trên địa bàn. Các chuyên gia giáo dục đều cho rằng, đó vừa là cơ hội song cũng là thách thức khi sự lựa chọn ngày càng nhiều, người học dễ rơi vào tâm lý hoang mang, mất phương hướng. Do đó, gia đình cần giữ vai trò đồng hành, giúp con bình tĩnh sàng lọc thông tin, từ đó đưa ra lựa chọn học tập phù hợp với năng lực thực tế, sở trường và điều kiện kinh tế của gia đình. Trong quá trình trao đổi, cha mẹ có thể đề xuất ý kiến nhưng không nên áp đặt, tôn trọng lựa chọn của con, đồng thời dạy con chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

TÂM THU