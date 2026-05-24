Người ra, robot vào

- Ủa, sao văn phòng vắng vậy? Tôi mới hết kỳ nghỉ phép mà có gì thay đổi sao?

- Bọn họ đi rồi. Nhiều người ở bộ phận xử lý hồ sơ, kế toán, chăm sóc khách hàng đều bị cho nghỉ.

- Vậy ai làm những việc đó?

- Con robot đứng kia kìa. Làm xuyên trưa, không than mệt, cũng chẳng đòi tăng lương.

- Vậy chúng ta làm gì?

- Thì đợi đến lượt thôi. Các công ty tư vấn nhân sự cho biết trí tuệ nhân tạo đã thay thế hơn 54.600 việc làm ở Mỹ trong năm 2025 còn gì.

- Hết cách rồi sao?

- Cũng chưa chắc. Mai mốt khách hàng gọi lên, gặp toàn máy trả lời khô khốc, biết đâu lúc đó họ lại... nhớ con người.

THẢO AN