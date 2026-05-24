“Mùa vàng” dưới đáy biển

Hàng năm, từ tháng 4 đến tháng 8, khi biển miền Trung vào mùa êm sóng, những “cánh đồng” rong mơ phủ kín, khoe sắc vàng óng ánh, mở ra “mùa vàng” rực rỡ nơi đáy biển. Khi rong mơ trưởng thành, người dân hối hả vào vụ “hái lộc”. 

Những thảm rong được thợ lặn khai thác thận trọng bằng phương pháp thủ công, rồi đưa lên bờ phơi sấy, chế biến thành đặc sản biển giàu dinh dưỡng. Sau các công đoạn thu hái, phơi sấy, tuyển chọn kỳ công, người dân có thể thu về khoảng 1 triệu đồng/ngày công, tương đương 30-40 triệu đồng/người/tháng.

Ở một số làng biển bán đảo Quy Nhơn (Gia Lai), cộng đồng đang gìn giữ “mùa vàng” rong mơ để phát triển du lịch xanh, tạo nguồn thu bền vững hơn.

Rong mơ được khai thác thận trọng, đảm bảo giữ lại thân gốc để rong đủ khả năng tái sinh bảo tồn nguồn lợi. Ảnh: ALEX CAO
Ngư dân mưu sinh trên “cánh đồng” rong mơ vàng óng ven biển Châu Tân, xã Đông Sơn, Quảng Ngãi Ảnh: ALEX CAO
“Cánh đồng” rong mơ ở bán đảo Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai) trở thành sản phẩm du lịch trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn. Ảnh: NGỌC OAI
Tham quan mô hình kinh tế rong biển khép kín ở tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: NGỌC OAI
Các sản phẩm rong biển tự nhiên luôn thu hút người mua. Ảnh: NGỌC OAI
