“Mùa vàng” dưới đáy biển

Hàng năm, từ tháng 4 đến tháng 8, khi biển miền Trung vào mùa êm sóng, những “cánh đồng” rong mơ phủ kín, khoe sắc vàng óng ánh, mở ra “mùa vàng” rực rỡ nơi đáy biển. Khi rong mơ trưởng thành, người dân hối hả vào vụ “hái lộc”.
Những thảm rong được thợ lặn khai thác thận trọng bằng phương pháp thủ công, rồi đưa lên bờ phơi sấy, chế biến thành đặc sản biển giàu dinh dưỡng. Sau các công đoạn thu hái, phơi sấy, tuyển chọn kỳ công, người dân có thể thu về khoảng 1 triệu đồng/ngày công, tương đương 30-40 triệu đồng/người/tháng.
Ở một số làng biển bán đảo Quy Nhơn (Gia Lai), cộng đồng đang gìn giữ “mùa vàng” rong mơ để phát triển du lịch xanh, tạo nguồn thu bền vững hơn.