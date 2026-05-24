Câu chuyện tình làng nghĩa xóm tưởng chừng đã bị mai một trong đời sống đô thị vốn đầy sôi động, náo nhiệt. Thế nhưng, chính trong môi trường đầy áp lực của cuộc sống, của mật độ dân cư chen chúc, mối quan hệ giữa người với người, giữa các gia đình lại càng trở nên quan trọng.

Vừa qua, phường Diên Hồng đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phát huy các giá trị của tình làng nghĩa xóm trong thời đại số”, nêu ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất nhiều cách làm hay, giải pháp thiết thực.

Khoảng cách sau những cánh cửa

Buổi tọa đàm mở màn bằng tiểu phẩm ngắn Tắt internet - bật tình người. Câu chuyện diễn ra ở một khu chung cư, nơi nhiều hộ dân tuy sống chung một tầng trong suốt nhiều năm nhưng hiếm hoi gặp mặt. Và khi không biết, không hiểu được nhau, những mâu thuẫn nhỏ cũng dễ thành tranh chấp lớn.

Mọi chuyện thay đổi khi khu chung cư bị cúp điện, các hộ dân ùa ra khu vực sinh hoạt chung và ở đây, họ có dịp gặp gỡ, cùng trò chuyện. Từ sự tình cờ đó, các gia đình dần hiểu nhau hơn, cùng chia sẻ những vấn đề chất chứa lâu nay, tiếp thu những đóng góp của người xung quanh... Mối quan hệ xóm giềng được thắt chặt, những hiểu lầm được tháo gỡ. Sự cảm thông, chia sẻ mang tính cộng đồng dần thay cho những mâu thuẫn, tất cả vì lợi ích chung, cùng nhau phát triển tốt đẹp hơn trong đời sống hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND phường Diên Hồng Trương Thị Minh Hạnh chia sẻ: “Bản thân tôi cũng ở chung cư, mà với căn hộ đối diện, đã 6 năm nay chưa một lần nói chuyện. Điều này vốn không lạ, trong đời sống đô thị ai cũng có cuộc sống riêng, nhu cầu gắn kết hàng xóm gần như rất ít. Cũng từ sự xa cách đó, những xung đột rất dễ nảy sinh, như người nuôi chó, mèo gây mất vệ sinh, người vui chơi hát hò ồn ào gây phiền hà... Chung cư có nhóm mạng xã hội để trao đổi, nhưng vài dòng tin nhắn không thể chuyển hết những bức xúc, cảm nhận. Việc không thể gặp mặt để nói cho rõ đã dẫn đến vấn đề không thể giải quyết triệt để, gây ra những hiểu lầm và làm cho những người ở khu dân cư ngày càng xa cách nhau hơn”.

Phát huy giá trị tình làng nghĩa xóm

Tiến sĩ Vũ Thị Phương, Trưởng Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa TPHCM, nêu ý kiến: “Công nghệ giúp chúng ta mở rộng không gian kết nối, truyền đạt nhanh chóng trong công tác tuyên truyền, truyền thông. Tuy nhiên, công nghệ dù thông minh đến đâu thì cũng không thể thay thế được cảm xúc chân thực. Việc gặp gỡ, chào hỏi, trao nhau nụ cười... vẫn tạo hiệu quả gắn kết xã hội hơn rất nhiều. Có nhiều sự việc, gặp trực tiếp và giải quyết trực tiếp sẽ xử lý nhanh hơn”.

Đồng tình với ý kiến của Tiến sĩ Vũ Thị Phương, ông Nguyễn Kim Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng, cho rằng: “Việc gắn kết thông qua những nền tảng công nghệ như nhóm Zalo khu phố, nhóm cư dân, các kênh thông tin cộng đồng trực tuyến là tất yếu bởi sự tiện lợi, nhanh chóng. Để thông báo điều gì đó, nhắn tin qua mạng vẫn là nhanh nhất, tiện nhất. Nhưng đó chỉ là thông tin thuần. Để có sự sẻ chia, tương trợ, trách nhiệm giữa người với người cùng sinh sống trong cộng đồng, việc xây dựng những hoạt động trực tiếp là điều rất cần thiết”.

Dẫn chứng về mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, đại diện khu phố 33, phường Diên Hồng chia sẻ một câu chuyện ở địa bàn. Có một hộ gia đình gồm hai ông bà đã trên dưới 80 tuổi, con cái không ở chung, bà thì bị liệt nửa người vì tai biến. Biết hoàn cảnh của ông bà, mọi người xung quanh không ai bảo ai đều tự nhắc nhau để ý nhà ông bà. Ngày nọ, ông ốm đột ngột, hàng xóm nhanh chóng chia nhau người đưa ông đi cấp cứu, người ở nhà chăm sóc bà. Tình làng nghĩa xóm không ở đâu xa, chỉ là những công việc rất nhỏ như thế, nhưng đã thể hiện thật đẹp tấm chân tình của người dân trong đời sống cộng đồng.

Hướng tới tăng cường gắn kết người dân trên địa bàn, bà Trương Thị Minh Hạnh cho biết, phường Diên Hồng sẽ tiếp tục nhân rộng những mô hình hoạt động cộng đồng, như tuyến hẻm - tuyến đường xanh - sạch - đẹp, khu phố - tuyến hẻm - tuyến đường không rác, phong trào văn hóa - văn nghệ, xây dựng tủ sách và không gian đọc sách khu dân cư, khu vui chơi trẻ em an toàn, chung cư xanh - sạch - đẹp, chung tay phân loại rác để bảo vệ môi trường… Từ những hoạt động cộng đồng này, mọi người sẽ có sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau, cùng góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh, nghĩa tình và phát triển bền vững.

THÚY BÌNH