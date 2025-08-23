Văn hóa phải đi trước một bước, hình thành năng lực mềm quốc gia

Sáng 23-8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ VH-TT-DL tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28-8-1945 – 28-8-2025). Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Bộ VH-TT-DL vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng, gửi lời tri ân, chúc sức khỏe và thành công tới các thế hệ cán bộ ngành văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch cùng văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà nghiên cứu, huấn luyện viên, vận động viên, hướng dẫn viên, doanh nhân du lịch và hàng triệu người làm văn hóa chuyên nghiệp, không chuyên trên khắp mọi miền đất nước.

Tổng Bí thư nêu rõ, 80 năm là chặng đường đầy cảm xúc, đầy khó khăn, gian khổ, hy sinh nhưng rất đỗi vinh quang, đã thể hiện những khát vọng vươn lên của một dân tộc luôn biết lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần, làm sức mạnh nội sinh, làm ngọn đuốc soi đường cho mọi thắng lợi.

Tổng Bí thư chỉ rõ, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đô thị thông minh… đang định hình những chuẩn mực mới; cạnh tranh chiến lược, bùng nổ thông tin, “đấu tranh trên không gian mạng” diễn ra gay gắt; sự thâm nhập của các sản phẩm văn hóa ngoại lai đa dạng, nhiều chiều. Trong bối cảnh đó, văn hóa càng phải đi trước một bước, soi đường, dẫn dắt, bồi đắp bản lĩnh, củng cố niềm tin, hình thành năng lực mềm quốc gia.

Mỗi người làm văn hóa hãy mang trong tim ngọn lửa yêu nước, lòng tự trọng nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và sự sáng tạo không mệt mỏi

Tổng Bí thư nhấn mạnh, truyền thống 80 năm là báu vật tinh thần, nhưng truyền thống chỉ thật sự tỏa sáng khi chúng ta tiếp tục viết tiếp những trang sử mới. Trên mỗi cương vị, mỗi người làm văn hóa hãy mang trong tim ngọn lửa yêu nước, lòng tự trọng nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và sự sáng tạo không mệt mỏi. Hãy để mỗi tác phẩm văn học, nghệ thuật, mỗi giải đấu, mỗi sản phẩm du lịch, mỗi không gian văn hóa là một “đại sứ” của chân - thiện - mỹ Việt Nam. Hãy để mỗi quyết định quản lý là một cam kết vì công chúng, vì dòng chảy di sản, vì tương lai con người Việt Nam.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân; với bản lĩnh, tài năng và lòng yêu nghề của đội ngũ những người làm văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch..., văn hóa Việt Nam sẽ phát triển xứng tầm, để đất nước ta mạnh giàu, để dân tộc ta trường tồn, để mỗi người Việt Nam hạnh phúc, tự tin hòa nhập và tỏa sáng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng xúc động chia sẻ, chặng đường 80 năm qua là hành trình viết nên “trường ca văn hóa” từ kháng chiến đến hội nhập, với những bước tiến mạnh mẽ trong bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và truyền thông. Văn hóa ngày càng được khẳng định là sức mạnh mềm, là hồn cốt dân tộc, là động lực phát triển đất nước. Với tuyên ngôn hành động: “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối”, toàn ngành quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, đưa sự nghiệp phát triển văn hóa bước vào kỷ nguyên mới với những thành tựu mới, dấu ấn mới, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

