Sau khi kết thúc các hoạt động tại Việt Nam, sáng 14-11, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai tiếp tục diễn ra với các hoạt động tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia).

Mở đầu là lễ đón đoàn đại biểu Việt Nam tại Cửa khẩu quốc tế Bavet. Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu. Lễ đón được tiến hành trang trọng dưới sự chủ trì của Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Đại tướng Phan Văn Giang thực hiện nghi thức tô son cột mốc chủ quyền phía Việt Nam

Đại tướng Tea Seiha thực hiện nghi thức tô son cột mốc chủ quyền phía Campuchia

Tại đây, Đại tướng Tea Seiha và Đại tướng Phan Văn Giang đã thực hiện nghi thức chào và tô son cột mốc chủ quyền xác định ranh giới giữa tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và tỉnh Svay Rieng (Campuchia); cùng trồng cây hữu nghị và chứng kiến tuần tra chung của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã cùng với các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia thiết lập mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, phối hợp thực hiện tốt các hiệp định và quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu; thường xuyên phối hợp tuần tra chung, kịp thời trao đổi thông tin, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm qua biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới qua lại làm ăn, phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống.

Lực lượng bảo vệ biên giới hai nước đã có nhiều hoạt động thiết thực, mô hình hợp tác hiệu quả nhằm tăng cường sự tin cậy, tương trợ lẫn nhau như kết nghĩa đồn-trạm giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam với lực lượng tương ứng của Campuchia, kết nghĩa cụm dân cư.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha chứng kiến lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia tuần tra chung

Đoàn đại biểu hai nước cũng đã tới thăm trụ sở Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh Svay Rieng. Được thành lập vào năm 1994, Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh Svay Rieng có chức năng, nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự xã hội; đấu tranh phòng chống tội phạm; bảo đảm quốc phòng, an ninh; cứu hộ, cứu nạn; làm công tác dân vận và hợp tác quốc tế.

Các đại biểu nghe giới thiệu về các hoạt động của Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh Svay Rieng

Tiếp đến, các đại biểu dự lễ khởi công xây dựng công trình hữu nghị Trường Tiểu học Sang Sovan tại huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng. Trường Tiểu học Sang Sovan được xây dựng mới trên diện tích 30.000m², là công trình hữu nghị do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ đầu tư. Quy mô trường gồm 7 tòa nhà, khuôn viên có sân bóng đá, sân bóng chuyền, khu vui chơi thể thao; có thể tiếp nhận, đào tạo cho hơn 400 học sinh. Khu vực xây dựng trường là nơi có truyền thống cách mạng, mang dấu ấn lịch sử trong quan hệ hai nước Việt Nam - Campuchia.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trường Tiểu học Sang Sovan

Hai bộ trường cùng giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Sang Sovan

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, việc xây dựng công trình hữu nghị Trường Tiểu học Sang Sovan là minh chứng rõ ràng cho tình hữu nghị không chỉ thể hiện trong hợp tác quốc phòng - an ninh mà còn trong việc chăm lo, bồi dưỡng thế hệ mai sau.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tin tưởng, sau khi hoàn thành, ngôi trường sẽ trở thành nơi gieo những hạt giống tri thức, nuôi dưỡng ước mơ của học sinh, đồng thời là "cây cầu bền vững" nối liền tình cảm giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

QUANG VINH