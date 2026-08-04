Giáo viên học ứng dụng AI vào dạy học

Sáng 4-8, hiệu trưởng, giáo viên tiếng Anh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn TPHCM đã được các chuyên gia đến từ Hội đồng khảo thí, Đại học Cambridge (Vương quốc Anh) chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào dạy học.

Cán bộ quản lý, giáo viên các trường học nghe chia sẻ từ chuyên gia đến từ Hội đồng khảo thí, Đại học Cambridge (Vương quốc Anh)

Tại Hội thảo "Giới thiệu các công cụ AI hỗ trợ giáo viên tiếng Anh trong xây dựng bài dạy" do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (thuộc Sở GD-ĐT TPHCM) tổ chức vào sáng 4-8, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Thụy Mỵ Châu cho biết, ngành giáo dục và đào tạo TPHCM đang tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới, trong đó có việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

"Toàn ngành nỗ lực hướng đến mục tiêu có 10% cơ sở giáo dục triển khai một số môn học bằng tiếng Anh vào năm 2030. Với thời gian triển khai ngắn, nguồn ngân sách bồi dưỡng chuyên môn theo hình thức truyền thống chưa thể đáp ứng yêu cầu đặt ra. Do đó, ứng dụng AI được xác định là giải pháp mang tính căn cơ để hỗ trợ đội ngũ nhà giáo nâng cao hiệu quả giảng dạy, đồng thời mở rộng không gian học tập cho học sinh", bà Lê Thụy Mỵ Châu bày tỏ.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Thụy Mỵ Châu đề nghị đội ngũ giáo viên phải làm chủ công nghệ

Để ứng dụng AI vào dạy học hiệu quả, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các cơ sở giáo dục xác định tư duy then chốt là phải làm chủ AI. Theo đó, AI là công cụ hỗ trợ mạnh mẽ việc xử lý dữ liệu, tự động hóa các công việc được lặp đi lặp lại, tối ưu hóa thời gian chuẩn bị bài giảng cho giáo viên, tuy nhiên không thể thay thế vai trò, vị trí trung tâm của người thầy.

Đặc biệt, việc kết hợp với các tiêu chuẩn khảo thí quốc tế giúp giáo viên sử dụng các công cụ AI vào thiết kế bài dạy hiệu quả hơn, lan tỏa những cách làm hay, mô hình tốt từ đội ngũ giáo viên cốt cán ra toàn bộ đội ngũ của cơ sở giáo dục.

Khi sử dụng AI là công cụ trợ giảng, giáo viên cần kiểm soát nội dung, chịu trách nhiệm cao nhất về tính chính xác, tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu của học sinh và đảm bảo tính liêm chính trong học thuật (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM LÊ THỤY MỴ CHÂU)

ThS Phạm Hoàng Uyên, chuyên gia đến từ Hội đồng khảo thí, Đại học Cambridge (Vương quốc Anh), nêu thực tế, hiện nay AI phát triển nhanh đến mức người sử dụng rất khó phân biệt hình ảnh, video được tạo nên từ AI hay do con người thiết kế.

"Nhiều giáo viên lo ngại khi sử dụng AI, học sinh không cần tư duy nữa. Tuy nhiên trên thực tế, công cụ AI chỉ hỗ trợ chứ không thay thế hoàn toàn quá trình học tập của con người. Câu hỏi được đặt ra là làm sao học sinh vừa sử dụng AI vừa học tập hiệu quả. Để làm được điều đó, giáo viên cần thay đổi cách ra đề kiểm tra, đánh giá; chuyển đổi từ đánh giá kết quả cuối cùng qua đánh giá quá trình tư duy của học sinh", ThS Phạm Hoàng Uyên đề xuất.

Giáo viên trực tiếp thực hành kỹ năng ứng dụng công nghệ tại hội thảo

Song song đó, người thầy cần kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống và các phương pháp dạy hiện đại, kết hợp mục tiêu giảng dạy của môn học với đào tạo kỹ năng học tập cốt lõi cho học sinh gồm: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác, kỹ năng suy luận và tư duy, kỹ năng sáng tạo, năng lực xã hội và kỹ năng học tập suốt đời.

THU TÂM