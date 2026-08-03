Giáo dục

Sớm công bố thông tin điều tra vụ việc tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang

SGGPO

Bộ Công an cho biết sẽ sớm công bố thông tin điều tra vụ án liên quan điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Liên quan vụ tiêu cực tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, chiều tối 3-8, trao đổi bên lề với phóng viên Báo SGGP tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, bộ sẽ sớm công bố thông tin điều tra mới nhất về vụ án lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công an.

Trước đó, ngày 17-7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định rút vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 17/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 7-7-2026 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Tại thời điểm đó, cơ quan chức năng đã khởi tố 27 bị can.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Bộ Công an đã có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT trong vụ việc này. Bộ GD-ĐT cũng sẽ sớm công bố phương án xử lý đối với vụ việc ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

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PHAN THẢO - ĐỖ TRUNG

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Tuyên Quang thi tốt nghiệp THPT 2026 Bộ Công an Bộ GD-ĐT điều tra vụ án sai phạm điểm thi Họp báo Chính phủ

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