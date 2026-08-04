Nộp hồ sơ trúng tuyển bổ sung lớp 10 từ ngày 4 đến 7-8

Sáng 4-8, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, thời gian học sinh nộp hồ sơ nhập học trúng tuyển bổ sung lớp 10 công lập bắt đầu từ hôm nay (4-8) đến 16 giờ ngày 7-8.

Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại TPHCM

Theo đó, thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung lớp 10 công lập vào trường THPT nào cần liên hệ với trường THPT đã nộp đơn dự tuyển để biết kết quả xét tuyển.

Các trường THPT sẽ thông báo cụ thể về thời gian nhận hồ sơ và thủ tục nhập học đối với học sinh trúng tuyển.

Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý các trường THPT bố trí giáo viên có năng lực tư vấn, giải đáp rõ ràng, thấu đáo thắc mắc của phụ huynh và học sinh liên quan đến phương án tuyển sinh của trường, không để phát sinh thắc mắc hoặc bức xúc không đáng có.

Trước đó, vào tối 3-8, Sở GD-ĐT TPHCM đã hoàn tất cập nhật dữ liệu tuyển sinh bổ sung lớp 10 đối với 79 các trường THPT công lập còn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung năm học 2026-2027.

Ngay trong tối 3-8, nhiều trường THPT đã đăng tải thông báo nhận hồ sơ trúng tuyển bổ sung lớp 10. Cụ thể, Trường THPT Thanh Đa (phường Bình Thạnh) thông báo điều kiện nộp hồ sơ là học sinh đã đăng ký tuyển sinh bổ sung tại trường và có điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 từ 16,25 điểm trở lên. Thời gian nhận hồ sơ vào chiều 4-8 và sáng 5-8.

Tại Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm (phường Xuân Hòa), nhà trường thông báo có 118 hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung. Qua xét tuyển, thí sinh trúng tuyển bổ sung có tổng điểm 3 môn thi tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 từ 16,25 điểm trở lên.

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (phường Xuân Hòa) thông báo điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung là 17 điểm. Thời gian nhận hồ sơ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 ngày 4-8. Phụ huynh và học sinh trực tiếp đến trường nộp hồ sơ, thử và đăng ký đồng phục học sinh ngay trong ngày 4-8.

Riêng tại Trường THPT Phong Phú (xã Bình Hưng), điểm trúng tuyển bổ sung là 12,75 điểm. Thời gian nộp hồ sơ nhập học là ngày 5-8. Ngay trong ngày nộp hồ sơ, phụ huynh và học sinh được tư vấn, hướng dẫn lựa chọn môn học và chuyên đề học tập ở lớp 10.

THU TÂM