Lọc ảo, xét tuyển toàn quốc đến ngày 9-8

Hôm nay 4-8, Bộ GD-ĐT cùng tất cả các đại học, trường đại học (các cơ sở đào tạo) bắt đầu tiến hành lọc ảo, xét tuyển toàn quốc đến cuối ngày 9-8. Sau đó, các cơ sở đào tạo kiểm tra lại lần cuối và bắt đầu công bố điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) năm 2026.

Cán bộ kỹ thuật Trường ĐH Công nghệ TPHCM thực hiện kiểm tra dữ liệu và chạy lọc ảo, xét tuyển sáng ngày 4-8

Quy trình lọc ảo gồm 6 lần

Từ ngày 29 đến 30-7, các trường đã tiến hành tải dữ liệu dữ liệu thí sinh xét tuyển vào trường mình từ Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Dữ liệu tải về gồm thông tin chi tiết tổng thí sinh đăng ký vào trường, tổng số nguyện vọng (nv) đăng ký, thông tin xét tuyển vào từng ngành cụ thể. Trong thời gian từ ngày 31-7 đến ngày 3-8, các trường đã tiến hành tập huấn công tác lọc ảo, xét tuyển, đồng thời rà soát dữ liệu, tính toán điểm cộng, điểm thưởng, chuẩn bị cho việc lọc ảo xét tuyển.

Quy trình lọc ảo, xét tuyển toàn quốc năm 2026 - Ảnh: Do AI đồ họa

Theo hướng dẫn công tác tuyển sinh của Bộ GDĐT, từ ngày 4 đến ngày 9-8 các cơ sở đào tạo sẽ tổ chức thực hiện quy trình lọc ảo, xét tuyển theo lịch của Bộ GD-ĐT. Quy trình lọc ảo gồm 6 lần. Lần đầu bắt đầu từ 7 giờ ngày 4-8, lần lọc ảo cuối kết thúc vào chiều 9-8.

Trong khoảng thời gian này, các đơn vị chức năng của Bộ GD-ĐT sẽ điều phối tổ chức xét tuyển, tải kết quả xử lý nv lên hệ thống và trả kết quả xử lý nguyện vọng (NV) về cho các trường trong 6 lần để cho ra kết quả cuối cùng.

Theo GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, quy trình lọc ảo đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một NV duy nhất. Chẳng hạn, nếu một thí sinh đăng ký tối đa 15 NV (từ NV1 đến NV15), nếu đậu tất cả 15 NV thì hệ thống sẽ tự động xác định NV1 là NV cao nhất công nhận kết quả và 14 NV còn lại được xem là ảo và sẽ bị loại bỏ. Chính nhờ cơ chế này, các trường có thể xây dựng danh sách trúng tuyển sát với thực tế, hạn chế tối đa tình trạng thiếu hoặc thừa chỉ tiêu sau khi nhập học.

Tuân thủ quy trình, bảo mật thông tin

Theo Th.S Cù Xuân Tiến,Trưởng phòng Công tác sinh viên và tuyển sinh,Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐHQG TPHCM), trường có gần 21.000 thí sinh đăng ký, trong đó từ NV1 đến NV3 có 17.000 nv. Trong đó, nhóm ngành Luật, Luật kinh tế tiếp tục thu hút thí sinh. Ngoài bố trí nhân sự có kinh nghiệm, hạ tầng công nghệ, nhà trường còn xây dựng phần mềm xét tuyển riêng để đối sánh độc lập với phần mềm xét tuyển của bộ. Trường vừa tham gia xét tuyển toàn quốc theo lịch của Bộ GD-ĐT và đồng thời tham gia Nhóm lọc ảo phía Nam do ĐHQG TPHCM chủ trì.

Theo Th.S Cù Xuân Tiến, tham gia lọc ảo Nhóm phía Nam tạo thuận lợi cho trường loại ảo sớm trong nội bộ với các trường tham gia. Phần lớn NV ảo của một trường phía Nam nằm ở các trường phía Nam khác (một thí sinh đăng ký nhiều NV ở nhiều trường). Nhóm cho phép chạy thêm 4 lượt lọc xen giữa 6 lượt của bộ, nhờ đó mỗi trường nhìn được số thí sinh có khả năng trúng tuyển thực chất sau khi đã loại trừ những em đỗ nv cao hơn ở trường khác trong nhóm.

Cán bộ kỹ thuật Trường ĐH Công thương TPHCM tập trung kiểm tra, thực hiện lọc ảo và xét tuyển sáng ngày 4-8: Ảnh: THANH HÙNG

Từ đó, điểm chuẩn hội tụ nhanh và sát hơn: qua mỗi vòng lọc ảo, trường biết ngưỡng điểm nào cho ra số trúng tuyển ổn định, thay vì chốt trong điều kiện thiếu thông tin. Rủi ro tuyển thiếu hoặc tuyển vượt chỉ tiêu (quy định chỉ giới hạn tuyển vượt 3%) vì thế giảm rõ rệt, tuyển thiếu phải xét bổ sung, tuyển vượt thì vi phạm quy định và gây áp lực lên điều kiện bảo đảm chất lượng.

Cũng cần nói rõ để tránh hiểu lầm trong lọc ảo nhóm đó là: nhóm chỉ lọc ảo trên danh sách dự kiến trúng tuyển, không yêu cầu các trường trong nhóm cung cấp điểm chuẩn hay tỷ lệ gọi, nên tính tự chủ, tính bảo mật của mỗi trường vẫn được bảo đảm. Ngoài ra, các trường được dùng chung hạ tầng và sự hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm lọc ảo phía Nam nên tiết kiệm đáng kể nguồn lực.

Từ 17 giờ 9-8, các trường bắt đầu công bố điểm chuẩn Kết thúc 6 lần lọc ảo toàn quốc, từ 17 giờ ngày 9-8, các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống. Từ thời điểm này, các trường bắt đầu công bố điểm chuẩn đến thí sinh. Chậm nhất trước 17 giờ ngày 13-8, các trường phải hoàn tất việc công bố điểm chuẩn. Sau khi biết kết quả trúng tuyển, thí sinh cần theo dõi hướng dẫn của trường để thực hiện các bước nhập học theo đúng quy định.

THANH HÙNG