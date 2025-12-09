Gìn giữ thương hiệu vé số – làm gì để kế thừa và phát huy sau sáp nhập

Sắp tới, sau sáp nhập tỉnh - thành sẽ kéo theo việc hợp nhất các công ty xổ số kiến thiết (XSKT), vốn đang hoạt động tự chủ tài chính. Đây là một thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội để tối ưu hóa hoạt động. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là làm sao để thương hiệu vé số của từng địa phương không bị hòa tan, mà ngược lại, được kế thừa và phát huy một cách hiệu quả, đặc biệt là khi xem xét đến yếu tố tâm lý và thói quen của người chơi.

Mặc dù cơ cấu giải thưởng của 21 công ty XSKT miền Nam như: TPHCM, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bến Tre, Tây Ninh, Đồng Tháp, Sóc Trăng... là giống nhau, nhưng hành vi mua vé số của người dân lại mang sự cảm tính sâu sắc. Sự trung thành của người chơi khi lựa chọn mua vé số công ty (hay còn gọi là đài) là một tài sản vô hình cần được xem xét một cách thấu đáo. Người chơi có xu hướng ủng hộ đài của tỉnh nhà hoặc đài gắn liền với thói quen, khu vực mình sinh sống. Đây là sự gắn bó với thương hiệu địa phương và mạng lưới phân phối truyền thống. Người bán và người mua đã quen thuộc với lịch quay số, màu sắc và logo của từng đài. Bên cạnh đó, nhiều người chơi vé số tin rằng "thần tài" của một đài cụ thể sẽ mang lại may mắn cho họ, tạo nên sự "kết nối" vô hình. Đây là một yếu tố tâm linh, cảm tính không thể đo đếm nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn đến quyết định người chơi.



Khách đang lựa chọn vé số tại một điểm bán trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh phường Thạnh Mỹ Tây. Ảnh chụp lúc 14 giờ ngày 9/12/2025, tại thời điểm này, đại lý vé số đã hết vé số hôm nay và đang bày bán vé số cho ngày hôm sau

Ngoài ra, sự đa dạng thương hiệu giúp thị trường xổ số giữ được tính đa sắc và sự hào hứng. Bất kỳ sự xóa bỏ thương hiệu nào cũng có thể ảnh hưởng sâu sắc, làm đứt gãy niềm tin và giảm sức hút thị trường vốn đang hoạt động rất ổn định trong thời gian qua.

Trụ sở Công ty XSKT Bà Rịa Vũng Tàu vừa đưa vào sử dụng hơn một năm

Tóm lại, quá trình sáp nhập các công ty XSKT cần được thực hiện trên tinh thần "Hợp nhất quản lý, kế thừa thương hiệu". Bằng cách tôn trọng yếu tố cảm tính của người chơi, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và những cam kết trong công tác an sinh xã hội, chúng ta sẽ vừa tối ưu hóa được bộ máy nhà nước, tránh lãng phí tài sản, cơ sở vật chất, vừa bảo toàn được nguồn thu ngân sách quan trọng và duy trì công ăn việc làm cho người dân. Cần có chính sách bài bản, khoa học có tham khảo kinh nghiệm quốc tế trên tinh thần: Giữ thương hiệu địa phương cho sản phẩm truyền thống, nhưng dùng sức mạnh hợp nhất để phát triển sản phẩm chung.

Sự đa dạng thương hiệu sẽ giúp cho thị trường xổ số giữ được tính đa sắc và sự hào hứng cũng như giữ chân được khách chơi



Kế thừa có chọn lọc, phát huy sức mạnh tổng hợp và nghiên cứu kỹ hành vi xã hội và đặc biệt là phải tôn trọng yếu tố tâm lý, thói quen tiêu dùng của người chơi vé số (đặc thù của riêng lĩnh vực này) sẽ là chìa khóa để đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường XSKT, ngân sách ổn định nguồn thu.

HỒNG MINH