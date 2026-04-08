Gỡ khó trong sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở

Phường Tân Thới Hiệp (TPHCM) đề xuất bố trí để lực lượng không chuyên trách tiếp tục công tác ở địa phương, hoặc xem xét đặc thù phường có quy mô dân số lớn để tăng biên chế cho phường.

Sáng 8-4, đoàn công tác số 4 của Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn, khảo sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy cấp xã với hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng; tình hình hoạt động của người hoạt động không chuyên trách; công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tại phường Tân Thới Hiệp.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi khảo sát, sáng 8-4

Sau khi nghe Đảng ủy phường Tân Thới Hiệp báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời chia sẻ khó khăn của phường trong điều kiện khối lượng công việc ngày càng tăng, áp lực công việc lớn đối với cán bộ, công chức.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Thới Hiệp Nguyễn Văn Đức phát biểu

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, thời gian qua, hệ thống chính trị tại cơ sở đã đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trọng tâm như chăm lo an sinh xã hội, tổ chức bầu cử, giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp… Áp lực công việc tăng nhanh, trong khi nguồn lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách còn hạn chế, đặt ra nhiều thách thức trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công, phục vụ người dân tốt hơn. Cùng với đó, cần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò nòng cốt trong vận động quần chúng.

Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp Nguyễn Hữu Hiệp nêu ý kiến

Đối với công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, đồng chí đánh giá đây là lĩnh vực khó nhưng rất quan trọng, cần tiếp tục củng cố các mô hình tổ chức phù hợp, tạo điều kiện phát triển đảng viên trong khu vực doanh nghiệp.

Về các kiến nghị của địa phương, đoàn khảo sát ghi nhận đầy đủ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường khẳng định thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện để hệ thống chính trị cơ sở hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Theo báo cáo của Đảng ủy phường Tân Thới Hiệp, hiện nay, phường có 28 người hoạt động không chuyên trách. Đa số người hoạt động không chuyên trách có trình độ chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đa số người hoạt động không chuyên trách mong muốn tiếp tục làm việc, phục vụ trong hệ thống chính trị. Chủ tịch Hội phụ nữ phường Tân Thới Hiệp nêu ý kiến Phường đề xuất phương án sắp xếp đối với người hoạt động không chuyên trách sau ngày 31-5-2026. Theo lãnh đạo phường Tân Thới Hiệp, khi lực lượng người hoạt động không chuyên trách nghỉ công tác, phường sẽ gặp nhiều khó khăn trong bố trí cán bộ, phục vụ người dân. Do đó, phường đề xuất bố trí để lực lượng này tiếp tục công tác ở địa phương, hoặc xem xét đặc thù phường có quy mô dân số lớn để tăng biên chế cho phường.

NGÔ BÌNH