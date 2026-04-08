Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng, 17 bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng và 6 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: QUANG PHÚC

Sáng 8-4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 (484/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 97% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Phạm Gia Túc, Phan Văn Giang, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu.

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa, chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng và các Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, sáng 8-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm các đồng chí:

1. Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

2. Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an;

3. Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

4. Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

5. Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

6. Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính;

7. Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công thương;

8. Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

9. Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

10. Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL;

11. Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ KH-CN;

12. Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT;

13. Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế;

14. Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo;

15. Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

16. Nguyễn Quốc Đoàn, Tổng Thanh tra Chính phủ;

17. Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

PHAN THẢO