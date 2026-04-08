Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, trong phiên họp sáng 8-4, Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa, chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng và các thành viên khác của Chính phủ, sáng 8-4. Ảnh: QUANG PHÚC
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa, chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, sáng 8-4. Ảnh: QUANG PHÚC
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc và đại biểu Quốc hội TPHCM Nguyễn Văn Thân tại phiên họp, sáng 8-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ VH-TT-DL, Bộ KH-CN, Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XVI, là Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

LÂM NGUYÊN

