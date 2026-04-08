Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại Hội trường Diên Hồng

Trong phiên họp sáng 8-4, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Kết quả, có 480 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 480 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 96% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo đó, đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ là Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và An ninh. Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Theo Điều 89 Hiến pháp 2013, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cũng tại phiên họp này, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Kết quả, có 488 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 488 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97,6% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo đó, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm các đồng chí: Nguyễn Hải Trâm, Nguyễn Văn Cường, Lê Hưng Dũng, Lê Thanh Phong, Đỗ Mạnh Tăng, Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Hữu Tuyến, Đỗ Thị Hải Yến.

ANH PHƯƠNG