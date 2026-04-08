Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước

Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Đặng Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, nền nếp, chu đáo, hiệu quả của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. Nhiều việc lớn, việc khó, đòi hỏi yêu cầu rất cao về tiến độ, chất lượng, tính bảo mật, tính nghi lễ, nhưng các đồng chí đều cố gắng hoàn thành với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu rất cao về tốc độ, chất lượng, hiệu quả và tính bền vững. Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn, Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục khẳng định rõ hơn nữa vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu, phục vụ trực tiếp, toàn diện, tin cậy, chính xác và tuyệt đối trung thành.

Văn phòng Chủ tịch nước phải thực sự là một tập thể tinh gọn nhưng tinh nhuệ; chuẩn mực nhưng năng động; kín đáo nhưng sâu sát; bản lĩnh, chuyên nghiệp và hiện đại; mỗi thông tin tham mưu phải thật tin cậy; mỗi chương trình công tác phải thật chu đáo; mỗi việc làm, mỗi lời nói, mỗi tác phong ứng xử đều phải thể hiện bản lĩnh, văn hóa, kỷ cương của một cơ quan cấp cao của Nhà nước...

Trong không khí trang trọng, thân tình và ấm áp, tại buổi gặp mặt, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ, sau hơn 50 năm phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, được rèn luyện, thử thách trong chiến đấu, trưởng thành từ người chiến sĩ đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước; dù được giao nhiệm vụ gì, ở cương vị công tác nào, cũng luôn nỗ lực hết mình, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể Trung ương và địa phương, đồng bào, đồng chí, cử tri cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế và trực tiếp là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Văn phòng Chủ tịch nước đã ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

TTXVN