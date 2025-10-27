Godzilla Minus One - phim Nhật thắng giải Oscar ra rạp Việt

Bom tấn xuất sắc của Nhật Bản mang tên Godzilla trừ một (tựa tiếng Anh: Godzilla Minus One) sẽ chính thức được khởi chiếu rộng rãi trên màn ảnh Việt từ ngày 7-11.

Tác phẩm ra mắt nhân dịp kỷ niệm 70 năm kể từ phần phim đầu tiên của Godzilla, cũng là bộ phim thứ 33 của hãng phim TOHO về nhân vật kaiju (quái thú kì lạ khổng lồ) này.

Godzilla trừ một được chỉ đạo bởi đạo diễn Takashi Yamazaki, người đứng sau thành công của các tác phẩm như Ký sinh thú (Parasyte) hay Doraemon: Luôn bên bạn (Doraemon: Stand By Me). Phim lấy bối cảnh giai đoạn cuối cùng của Thế chiến II năm 1945, xoay quanh góc nhìn của phi công kamikaze (phi công cảm tử) Koichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki thủ vai).

Câu chuyện về quái thú khổng lồ Godzilla hứa hẹn hấp dẫn khán giả Việt

Trong một nhiệm vụ tự sát, Shikishima đã giả vờ gặp sự cố kỹ thuật để hạ cánh trên đảo Odo nhằm trì hoãn nhiệm vụ. Tuy nhiên, ngày hôm đó, Godzilla đã xuất hiện và tàn sát toàn bộ phi đội kamikaze cùng hàng loạt kỹ sư. Sau sự cố, Shikishima trở về Tokyo và gặp tình yêu của đời mình là Noriko Oishi (Minami Hamabe thủ vai). Tuy nhiên, Godzilla đã trở lại và trở thành một quái vật khổng lồ.

Phim từng tạo nên cơn sốt toàn cầu trước khi ra mắt khán giả Việt

Tác phẩm cũng nhận được nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm 12 đề cử dẫn đầu tại Giải thưởng Viện Hàn lâm Nhật Bản lần thứ 47 (trong đó thắng 8 hạng mục).

Đặc biệt, phim đã đoạt tượng vàng Oscar cho Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất trong năm 2024, sau khi biến nguồn kinh phí sản xuất giới hạn là 15 triệu USD thành một bữa tiệc thị giác đầy ấn tượng.

Godzilla Minus One sẽ chính thức ra rạp Việt từ ngày 7-11. Trước đó, phim từng được chiếu mở màn trong khuôn khổ LHP Nhật Bản tại Việt Nam 2024.

HẢI DUY