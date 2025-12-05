Lâm Bách Hoành hào hứng gặp người hâm mộ Việt

Tài tử Đài Loan (Trung Quốc) đến Việt Nam và nhiệt tình giao lưu với người hâm mộ Việt tại buổi công chiếu bộ phim 96 phút sinh tử , do anh thủ vai chính.

Sự kiện công chiếu phim được tổ chức vào tối 4-12 tại TPHCM. Các thành viên đoàn phim 96 phút sinh tử đến Việt Nam lần này có: đạo diễn Hồng Tử Huyên, diễn viên Lâm Bách Hoành và Lý Lý Nhân cùng đại diện nhà sản xuất.

Dàn diễn viên chính và diễn viên lồng tiếng cho 96 phút sinh tử tại buổi công chiếu ra mắt

Thảm đỏ sự kiện cũng có sự góp mặt của dàn diễn viên Việt Nam tham gia lồng tiếng cho phim, gồm: Thái Hòa, Thanh Sơn, Tiểu Bảo Quốc, Phương Nam, Trần Tiểu Vy, Đoàn Thiên Ân, rapper Tiến Đạt, Tuấn Ngọc... Bên cạnh đó, hàng trăm fan hâm mộ đã có mặt từ rất sớm cũng như nán lại sau suất chiếu để cùng giao lưu với đoàn phim.

Trong phần giao lưu ngắn sau suất chiếu, Lâm Bách Hoành ngọng nghịu nói tiếng Việt “xin chào máy quay”. Anh bày tỏ rất vui và vinh dự khi có mặt tại Việt Nam để tham gia quảng bá cho bộ phim. Anh cũng rất hào hứng được hội ngộ và có cơ hội hợp tác với các diễn viên lồng tiếng tại Việt Nam để đưa tác phẩm đến gần hơn với khán giả.

Đông đảo người hâm mộ đến ủng hộ các diễn viên nước ngoài. Ảnh: KMedia

Trong phần giao lưu cùng khán giả, diễn viên Lý Lý Nhân cũng khiến người hâm mộ thích thú khi chào bằng tiếng Việt và bày tỏ hy vọng bộ phim nhận được nhiều yêu thương ủng hộ.

Về phía Việt Nam, các diễn viên tham gia lồng tiếng như: Thanh Sơn, Phương Nam, Tiểu Vy, Thiên Ân, Tuấn Ngọc… đều bày tỏ sự hào hứng cũng như hồi hộp chờ đón phản hồi của khán giả bởi đây là lần đầu tiên họ tham gia lồng tiếng cho một dự án điện ảnh nước ngoài.

Lâm Bách Hoành xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ sự kiện. Ảnh: KMedia

Trong 96 phút sinh tử, Lâm Bách Hoành vào vai chuyên gia xử lý bom mìn Tống Khang Nhân cùng mẹ và vợ chưa cưới mắc kẹt trên một chuyến tàu cao tốc sinh tử, nơi đang ẩn chứa một quả bom hẹn giờ.

Chỉ có chưa đầy 96 phút hành động, Tống Khang Nhân còn bị kẻ chủ mưu dồn ép phải tiết lộ sự thật về thảm kịch 3 năm trước - quả bom phát nổ trong tòa nhà trung tâm mua sắm khiến nhiều người mất mạng, và cũng là thất bại trong sự nghiệp khiến Tống Khang Nhân ám ảnh mãi về sau.

Hoa hậu Tiểu Vy và nam vương Tuấn Ngọc hào hứng chụp hình cùng hai diễn viên chính của phim. Ảnh: FBNV

Trước khi đến Việt Nam, bộ phim được lựa chọn chiếu mở màn LHP Đài Bắc vào tháng 6 đồng thời góp mặt trong hạng mục tranh giải tại LHP giả tưởng quốc tế Bucheon (BIFAN). Phim cũng lần lượt được phát hành tại Singapore, Malaysia và Hồng Công (Trung Quốc).

96 phút sinh tử sẽ khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 5-12.

Lâm Bách Hoành sinh năm 1988. Trước khi bén duyên với diễn xuất, anh từng thử sức trong lĩnh vực ca hát thông qua cuộc thi tìm kiếm tài năng One Million Star. Anh khởi đầu sự nghiệp điện ảnh với vai diễn trong “Somewhere I have never traveled” - phim truyện từng mang về cho anh đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Diễn viên mới xuất sắc nhất tại LHP Đài Loan (Trung Quốc). Năm 2016, Lâm Bách Hoành ra mắt với vai phụ trong Hẹn em nơi ấy (At Cafe 6), gây ấn tượng ban đầu với lối diễn tự nhiên và giàu cảm xúc. Nhờ màn thể hiện đáng chú ý này, Lâm Bách Hoành đã giành được giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh Kim Mã lần thứ 53. Lâm Bách Hoành trong Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà Tiếp nối thành công, Lâm Bách Hoành nhanh chóng gây bất ngờ với màn chuyển hóa hình tượng, từ thư sinh sang chàng trai mắc chứng ám ảnh cưỡng chế (OCD) nặng trong I WeirDO. Đặc biệt, vai diễn trong Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà, đóng chung với Hứa Quang Hán đưa tên tuổi anh vang xa. Vai diễn Mao Mao mang về cho anh đề cử Ảnh đế thứ hai tại Kim Mã, cũng như đề cử Nam diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Đài Bắc lần thứ 25.

HẢI DUY