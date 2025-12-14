Phim Lằn ranh: Nóng những chuyện thời sự

ĐĐã phát sóng được hơn 1/2 số tập dự kiến, dù có phần kén khán giả và không quá bùng nổ, nhưng bộ phim Lằn ranh (đạo diễn, NSƯT Mai Hiền) vẫn có sức thu hút khi mang đến màu sắc mới cho dòng phim chính luận - thường được mặc định là khô khan.

Phim Lằn ranh đặt ra những vấn đề gắn liền thời sự xã hội hiện nay

Trong những diễn biến mới nhất của phim, màn “quay xe” của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Việt Đông - Lê Đình Sách (NSND Trung Anh thủ vai) nhận được nhiều sự chú ý. Suốt chiều dài từ đầu phim, hình ảnh của ông Sách được xây dựng là người cán bộ liêm chính, điềm tĩnh. Thế nhưng, ở tập 28, mối quan hệ tình cảm bí mật của ông Sách với Mỹ Trinh (Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam) đã khiến khán giả “vỡ mộng” với nhân vật này; bởi những lùm xùm xoay quanh dự án của Tập đoàn Trinh Tam đang là vấn đề “nóng” ở tỉnh Việt Đông, khiến đội ngũ lãnh đạo tỉnh đau đầu tìm cách giải quyết thấu tình đạt lý giữa quyền, lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Ngay từ khi công bố lên sóng, Lằn ranh đã là màu sắc khác biệt so với các phim truyền hình trên sóng VTV ở thời điểm hiện tại. Thuộc thể loại chính luận, bộ phim đặt ra những vấn đề thời sự nóng hổi của xã hội hiện nay: câu chuyện sáp nhập, tinh gọn bộ máy, bổ nhiệm, luân chuyển, sắp xếp nhân sự và công tác phòng, chống tham nhũng, “lợi ích nhóm”. Phim truyền tải thông điệp: công cuộc tinh gọn bộ máy không chỉ là thủ tục hành chính, đó còn là “phép thử đạo đức” của cả hệ thống, một cuộc thanh lọc về phẩm chất và ý chí. Chọn thỏa hiệp hay đối đầu, cứng rắn hay mềm mỏng, liêm chính hay tha hóa phụ thuộc vào mỗi cá nhân.

Phim Lằn ranh quy tụ dàn diễn viên là những gương mặt gạo cội, có nội lực về diễn xuất. Ngoài NSND Trung Anh, phim còn có sự tham gia của NSND Trọng Trinh, NSƯT Phạm Cường, Bảo Anh, Tiến Lộc, Anh Đào, Mạnh Cường, Huyền Trang, Doãn Quốc Đam, Hà Việt Dũng… Nhiều người trong số họ như Mạnh Trường, Hồng Diễm đã có những vai diễn thoát khỏi hình tượng gắn liền với bản thân qua các vai diễn trên màn ảnh nhỏ trước đây.

Bộ phim có nhiều điểm cộng bởi nhịp phim nhanh, dồn dập và các chi tiết gần gũi với cuộc sống, không hô hào hay lên gân. Tuy nhiên, liên quan đến câu chuyện chuyên môn ngành tư pháp trong phim cũng gây ra những tranh cãi nhất định bởi vẫn còn khoảng cách với thực tế, một số chi tiết được cho còn “hơi kịch”, thiếu thuyết phục.

Theo báo cáo của VTV Ratings - hệ thống chỉ số đo lường khán giả các kênh VTV của Đài Truyền hình Việt Nam, bộ phim đang duy trì rating ổn định và tương đối cao, đều đạt mức trên 3%. Đáng chú ý, một số tập từ 22 đến 25, phim gần chạm ngưỡng 4% với trên 2,5 triệu người xem mỗi tập.

Lằn ranh dự kiến dài 50 tập, đang phát sóng lúc 21 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV1

HẢI DUY