Vĩnh biệt Thương Tín – người ở lại với những vai diễn

Thông tin diễn viên Thương Tín qua đời sau thời gian dài lâm bệnh nặng vẫn khiến các đồng nghiệp, người hâm mộ có phần xót xa và cả tiếc nuối cho một tài tử vang bóng một thời.

Tiếc cho một tài tử

“Đời người hữu hạn. Có lẽ vì thế chúng ta phải chấp nhận những cuộc chia ly dẫu chưa bao giờ sẵn sàng. Cuộc đời anh Thương Tín đi qua nhiều quãng thăng trầm. Tuy nhiên trên hành trình đó anh cũng từng tỏa sáng như một ngôi sao - vốn là món quà quý giá nhất cho những ai theo đuổi con đường nghệ thuật. Trong thời khắc này tin rằng những điều đẹp nhất trong cuộc đời anh sẽ ở lại với khán giả, mọi người. Đó cũng là lời tiễn biệt đầy tử tế nhất. Thương mến và mong anh an nghỉ” là những dòng chia sẻ của diễn viên Diễm My - người tình màn ảnh và cả ngoài đời thực của Thương Tín viết trên trang cá nhân sau khi hay tin ông qua đời.

Diễm My và Thương Tín từng tham gia chung trong bộ phim Dòng sông hoa trắng (1989, đạo diễn Trần Phương). Nhưng mối tình của họ chỉ kéo dài trong khoảng 2 năm.

Dòng sông hoa trắng - bộ phim đã nối duyên cho Thương Tín và Diễm My

Không chỉ với bạn bè đồng nghiệp đương thời hay có mối quan hệ gắn bó thân thiết với ông, sự ra đi của diễn viên Thương Tín vẫn khiến nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối.

Nhiều người vẫn nhớ như in những vai diễn: Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng, Sáu Tâm, Tám Thương, tướng cướp Bạch Hải Đường... qua các bộ phim đình đám mấy chục năm về trước ông từng tham gia. Với họ, hào quang đã từng rực rỡ vẫn là điều đáng được trân quý.

“Vĩnh biệt chú, ký ức một thời của bao thế hệ, tài tử tài hoa thế hệ vàng của điện ảnh nước nhà”, “Thương anh, một vùng ký ức tuổi thơ”, “Vĩnh biệt một tài tử tài hoa màn ảnh Việt”, “ông hãy yên nghỉ trong lòng khán giả hâm mộ nhé”… là những lời chia sẻ của người hâm mộ trên các trang mạng xã hội.

Đặc biệt, trong các bài đăng của nhạc sĩ Tô Hiếu - người đồng hành cùng diễn viên Thương Tín trong những năm cuối đời, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ cũng gửi lời chia buồn sâu sắc.

Cái kết buồn cho sự nghiệp chói lòa

Năm 2024, bộ phim điện ảnh cuối cùng của diễn viên Thương Tín - Cu li không bao giờ khóc ra rạp, nhưng tiếc là ông không thể tham dự sự kiện, vì bệnh nặng, đi lại khó khăn. Tác phẩm này được bấm máy từ năm 2022.

Đáng chú ý, Thương Tín có dịp tái ngộ NSND Minh Châu. NSND Minh Châu cho biết Thương Tín là bạn thân của chồng bà. Thời trẻ, mỗi lần ra Hà Nội công tác, Thương Tín hay ghé chơi với vợ chồng bà. Gặp lại và diễn chung, bà thấy thương người bạn cũ của mình.

Vai diễn ám ảnh cuối cùng của diễn viên Thương Tín trong "Cu li không bao giờ khóc". Ảnh: ĐPCC

Trong phim, Thương Tín vào vai ông thông gia với gia đình bà Nguyện (NSND Minh Châu). Đất diễn của ông không nhiều nhưng vai diễn của ông đóng vai trò quan trọng đối với mạch cảm xúc, dư âm hoài niệm của nhân vật chính.

Đạo diễn Phạm Ngọc Lân từng chia sẻ, khá trùng hợp thời điểm anh tìm diễn viên cho vai diễn này, diễn viên Thương Tín khi đó vừa hồi phục sau khi bị tai biến, cách phát âm không còn tròn vành rõ chữ khá giống với nhân vật anh mô tả. Ngỏ lời mời, anh may mắn nhận được cái gật đầu. Vì vai diễn nhỏ, toàn bộ quá trình ông làm việc cùng đoàn phim chỉ 5 ngày. Nhiệt huyết, hết lòng phối hợp với đoàn phim là cảm nhận của đạo diễn Phạm Ngọc Lân về diễn viên Thương Tín.

Tuy nhiên, vai diễn ngắn ngủi với hình ảnh đầy ám ảnh ông ngồi trên chiếc xe lăn trong phim cũng chính thức khép lại sự nghiệp điện ảnh huy hoàng, hào quang chói lóa. Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ tiếc cho ông cũng vì vậy.

Vai Sáu Tâm trong "Biệt động Sài Gòn" của Thương Tín đã khắc sâu vào lòng khán giả

Nhắc đến Thương Tín, trong ký ức những người ở lại và nhiều thế hệ khán giả Việt vẫn vẹn nguyên hình ảnh của một nam tài tử điển trai, khuôn mặt đậm chất cine và lối diễn xuất chân thực.

Đó là Sáu Tâm - người lính biệt động Sài Gòn đã bất chấp nguy hiểm để thực hiện nhiệm vụ. Đạo diễn Long Vân từng chia sẻ những cảnh quay đáng nhớ khi Sáu Tâm nhảy cầu, bị địch bắn súng theo là một cảnh quay khá nguy hiểm bởi vì dưới lòng sông, đoàn làm phim đã giăng thuốc nổ, mỗi khi nhảy xuống sẽ có người giật dây cho thuốc nổ bắn tung nước lên thể hiện đạn bắn xuống nước. Dù là vai phụ nhưng đây lại là vai diễn để đời, được khán giả yêu thích.

Thương Tín (trái) và Chánh Tín trong "Ván bài lật ngửa" từng là biểu tượng một thời của điện ảnh Việt

Với Ván bài lật ngửa, vai Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng lại là màu sắc hoàn toàn khác khi anh hóa thân thành một nhân vật phản diện mà vẫn toát lên vẻ phong trần, lạnh lùng và nam tính.

Vai tướng cướp Lý Đại Đường trong SBC (Săn bắt cướp) cũng đặc biệt không kém bởi ông là diễn viên miền Nam hiếm hoi đảm nhận vai diễn quan trọng trong phim, góp phần khiến tác phẩm "cháy vé".

Gia tài kỷ lục khoảng 200 phim điện ảnh, phim truyện video của ông còn có: Ngũ quái Sài Gòn, Chiến trường chia nửa vầng trăng, Tiếng quốc đêm mưa, Người đi tìm dĩ vãng... Gần đây, các phim trong thập niên 2000 trở về sau ông tham gia dù không còn đình đám như xưa nhưng vẫn được khán giả quan tâm: Mỹ nhân Sài Thành, Cây huê xà, Đoạt hồn, Sau ánh hào quang, Những chiếc lá thời gian, Canh bạc cuộc đời...

Thương Tín tham gia trong "Mỹ nhân Sài Thành"

Có lẽ, điều khiến khán giả ái mộ ông tiếc nuối nhất là những năm cuối đời bệnh tật bủa vây, đặc biệt sau khi ông bị tai biến vào năm 2021. Không tiếc sao được bởi hình ảnh một nam tài tử phong độ, nam tính trong quá khứ chỉ còn vang bóng trên những thước phim xưa, nhường lại cho hình ảnh hiện tại tiều tụy, xác xơ trên chiếc xe lăn.

Nhưng, giờ đây tất cả đã khép lại.

Khánh Hòa: Hỗ trợ chi phí mai táng nghệ sĩ Thương Tín Đại diện UBND phường Phan Rang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, hoàn cảnh gia đình nghệ sĩ Thương Tín tại quê nhà rất khó khăn. Trước mắt, UBND phường sẽ hỗ trợ chi phí mai táng, nhằm giúp giảm bớt khó khăn cho gia đình nghệ sĩ. Ngoài ra, để đảm bảo an ninh, trật tự cho đám tang, chính quyền địa phương cũng sẽ cử lực lượng đến hỗ trợ, tránh việc những Youtuber, Tiktoker,... đưa những thông tin chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến gia đình nghệ sĩ. Theo thông báo từ gia đình, lễ động quan diễn viên Thương Tín sẽ được tổ chức lúc 15 giờ 30 ngày 10-12. Linh cữu sau đó được an táng tại nghĩa trang Hòa Thủy (xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa).

HẢI DUY - TIẾN THẮNG