Ra mắt Quỹ đầu tư điện ảnh FUNDGO Cinema, vốn giai đoạn đầu lên đến 10 triệu USD

Ngày 10-12, tại TP Đà Nẵng, Quỹ đầu tư Điện ảnh FUNDGO Cinema chính thức ra mắt, đánh dấu bước phát triển mới cho ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam. Quỹ dự kiến huy động từ 5–10 triệu USD trong giai đoạn đầu, tập trung đầu tư vào các dự án điện ảnh chất lượng cao và phát triển tài năng trẻ.

FUNDGO Cinema là quỹ đầu tư trực thuộc hệ sinh thái FUNDGO – Quỹ Đổi mới Sáng tạo Việt Nam. Với định hướng phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, FUNDGO Cinema đặt mục tiêu trở thành cầu nối giữa nguồn lực tài chính, công nghệ và đội ngũ sáng tạo trong nước với thị trường điện ảnh toàn cầu.

Quỹ tập trung vào 5 lĩnh vực trọng tâm:

- Thúc đẩy sản xuất các dự án điện ảnh chất lượng cao;

- Kết nối nguồn lực tài chính, công nghệ cho ngành phim;

- Ứng dụng công nghệ trong quản trị và vận hành dự án;

- Phát triển tài năng trẻ, ươm tạo biên kịch, đạo diễn và ekip sáng tạo;

- Đưa phim Việt ra thị trường quốc tế thông qua chiến lược marketing và phát hành toàn cầu.

Chương trình ký kết hợp tác chiến lược tại buổi lễ

Tại lễ công bố, FUNDGO Cinema đồng thời ra mắt nền tảng số Vfilms – kênh đầu tư và phát hành phim trực tuyến. Vfilms cho phép người dùng xem phim, tham gia đầu tư và theo dõi tiến độ các dự án điện ảnh trên không gian mạng. Toàn bộ hoạt động đầu tư được quản lý và giám sát bởi FUNDGO Cinema, nhằm đảm bảo tính minh bạch và an toàn cho nhà đầu tư.

Danh mục dự án giai đoạn đầu của quỹ sẽ được thẩm định bởi đội ngũ cố vấn giàu kinh nghiệm, gồm các đạo diễn, nhà sản xuất như: Vũ Quỳnh Hà, Khương Ngọc, ông Phạm Minh Toàn – CEO Vietfest cùng các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và truyền thông.

Phát biểu tại sự kiện, ông Eric Vương, Chủ tịch FUNDGO Cinema cho biết: Trong 5 năm tới, quỹ đặt mục tiêu hỗ trợ từ 30 đến 50 dự án điện ảnh; đưa phim Việt tham dự các liên hoan lớn tại châu Á, châu Âu, Mỹ; đồng thời xây dựng mạng lưới sáng tạo rộng khắp, kết nối Việt Nam với thị trường điện ảnh toàn cầu.

PHẠM NGA