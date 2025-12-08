Phim kinh dị Việt "lép vế" trước hoạt hình ngoại

Trong tuần thứ 2 ra mắt, bộ phim Zootopia: Phi vụ động trời 2 thậm chí còn có doanh thu cao hơn tuần đầu ra mắt và hoàn toàn áp đảo các phim còn lại.

Theo thống kê của chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam (có sai số), tuần từ ngày 5 đến 7-12, Zootopia: Phi vụ động trời 2 thu về hơn 59 tỷ đồng với 588.205 vé bán ra với tổng số 10.087 suất chiếu.

Bảng xếp hạng doanh thu phòng vé, tuần từ ngày 5 đến 7-12. Nguồn: Box Office Vietnam

Tính đến 8 giờ sáng ngày 8-12, bộ phim hiện có tổng doanh thu hơn 136 tỷ đồng và vẫn vững vàng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng phòng vé.

Sức nóng của Zootopia 2 khiến các phim còn lại trên bảng xếp hạng, kể cả phim Việt mới ra mắt đều lép vế rõ rệt. Cụ thể, Hoàng tử quỷ - bộ phim kinh dị cổ trang Việt dù được đánh giá khá cao về chất lượng cũng chỉ xếp vị trí số 2 trong tuần đầu ra mắt. Phim thu về hơn 13 tỷ đồng doanh thu với 153.779 vé bán ra và 4.700 suất chiếu.

Trong khi đó, sau gần 1 tháng ra mắt bộ phim Truy tìm long diên hương vẫn vững vàng ở vị trí số 3 với doanh thu cộng thêm gần 6,8 tỷ đồng. Phim hiện đạt tổng doanh thu hơn 194 tỷ đồng.

Hoàng tử quỷ chưa thật sự bùng nổ doanh thu như mong đợi. Ảnh: ĐPCC

Top 5 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tuần qua còn có Chú thuật hồi chiến: Biến cố Shibuya x tử diệt hồi du - the movie với doanh thu hơn 1,7 tỷ đồng và Phi vụ thế kỷ: Thoắt ẩn thoắt hiện với gần 1,7 tỷ đồng.

Các bộ phim ra mắt trong tuần qua dù có chất lượng đồng đều khá cao nhưng cũng không có doanh thu nổi trội.

Trong đó, bộ phim Năm đêm kinh hoàng thu về chưa đến 1,5 tỷ đồng; 5 Centimet trên giây thu về gần 860 triệu đồng còn 96 phút sinh tử đạt doanh thu thấp hơn, chỉ gần 600 triệu đồng. Đặc biệt, bộ phim kinh dị Ma lủng tường đạt mức doanh thu chỉ hơn 220 triệu đồng.

"Thế hệ kỳ tích" sẽ ra rạp tuần này. Ảnh: ĐPCC

Tuần này, tác phẩm đáng chú ý nhất là Thế hệ kỳ tích (tên trước đây là Bà đừng buồn con) của đạo diễn Hoàng Nam. Đây là tác phẩm điện ảnh thứ 2 của đạo diễn 8X sau thành công bất ngờ hồi đầu năm của tác phẩm điện ảnh đầu tay Đèn âm hồn.

Thế hệ kỳ tích có sự tham gia của dàn diễn viên gồm nhiều gương mặt gạo cội và những gương mặt mới như: Trần Tú, NSND Thanh Hoa, NSND Trần Lực, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chiều Xuân, Quách Thu Phương, Hà Hương, Tuấn Hưng, Nàng Mơ...

Trong số các tác phẩm sắp ra mắt, thể loại phim hoạt hình sẽ trở lại khá rầm rộ với: Vua của các vua, phim hành động - hoạt hình - tình cảm Scarlet, phim hoạt hình - thần thoại Phim điện ảnh Anh trai tôi là khủng long: Tương lai của quá khứ, phim gia đình - hài Mắc bẫy lũ tí quậy, Phim bí ẩn kinh dị Kumanthong Nhật Bản: Vong nhi cúp bế và phim hòa nhạc Tomorrow x together vr concert: Trái tim loạn nhịp.

HẢI DUY