NSƯT Chiều Xuân nghẹn ngào tại buổi ra mắt phim mới

Suất chiếu đặc biệt dành cho giới truyền thông được tổ chức vào sáng 9-12 tại TPHCM. Đạo diễn Hoàng Nam cùng dàn diễn viên trong phim, gồm: NSND Thanh Hoa, Trần Tú, Hồng Khanh, Huy Võ, Hà Hương, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chiều Xuân… đã giao lưu và chia sẻ các câu chuyện xung quanh quá trình làm phim.

Ê-kíp đoàn phim Thế hệ kỳ tích tại suất chiếu đặc biệt sáng 9-12. Ảnh: VĂN TUẤN

Trong phần chia sẻ, NSƯT Chiều Xuân - người chỉ góp mặt với vai diễn khá nhỏ trong phim không giấu được cảm xúc khi có cơ hội tham gia vào tác phẩm mà chị đánh giá chân thực, giàu tính nhân văn và những thông điệp tích cực về tình cảm gia đình, bạn bè.

Nữ nghệ sĩ cho biết, khi xem lại bộ phim đã thấy hình ảnh của mẹ mình, các con cháu mình, những góc phố của Hà Nội, những mảnh đời vất vả, lam lũ, tảo tần. Nói đến đây, chị bật khóc nức nở. Chị tin bộ phim có phần được, có phần chưa được nhưng phần được nhiều hơn.

NSƯT Chiều Xuân không kìm được nước mắt khi chia sẻ về phim. Ảnh: VĂN TUẤN

Thế hệ kỳ tích (tên cũ là Bà đừng buồn con) là tác phẩm điện ảnh thứ 2 của đạo diễn Hoàng Nam sau Đèn âm hồn.

Phim cũng đánh dấu lần đầu tiên lấn sân điện ảnh với vai nặng ký của NSND Thanh Hoa - người đảm nhận vai bà nội Nga Tứ trong phim. Bà cho biết, tham gia trong phim là kỳ tích diệu kỳ với bản thân mình. Khi theo dõi những thước phim trên màn ảnh, bà đã khóc từ đầu đến cuối.

NSND Thanh Hoa háo hức lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Ảnh: VĂN TUẤN

Được biết, vai bà Nga Tứ không được viết theo kiểu đo ni đóng giày cho NSND Thanh Hoa từ đầu. Hoàng Nam chia sẻ, anh cũng có những lo ngại không biết bà có diễn xuất được không. Nhưng, khi xem lại các clip trả lời phỏng vấn của bà, anh cảm nhận được sự chân thật qua từng câu nói nên quyết định mời bằng được.

Đạo diễn Hoàng Nam cởi bỏ được áp lực tâm lý khi hoàn thành xong bộ phim. Ảnh: VĂN TUẤN

Chia sẻ thêm về dự án, đạo diễn Hoàng Nam cho biết, khi quyết định thực hiện bộ phim với bối cảnh hoàn toàn ở Hà Nội ban đầu anh nghĩ sẽ ít tốn kém, nhẹ nhàng hơn so với Đèn âm hồn.

Trần Tú (áo cam) và diễn viên trẻ Hồng Khanh. Ảnh: VĂN TUẤN

Tuy nhiên, trên thực tế phim có rất nhiều đại cảnh, cảnh hành động, các cảnh tai nạn khiến chi phí đội lên rất nhiều. Tuy nhiên, khi hoàn thành xong bộ phim anh cảm thấy nhẹ lòng vì đã truyền tải được thông điệp phim về tình cảm gia đình, tình cảm bà cháu cũng như giải tỏa được áp lực về mặt tâm lý. Anh mong bộ phim có thể hòa vốn để mình có thể tiếp tục thực hiện bộ phim tiếp theo.

Thế hệ kỳ tích sẽ có các suất chiếu sớm từ ngày 10-12, trước khi khởi chiếu chính thức tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 12-12.

VĂN TUẤN