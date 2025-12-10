Xem miễn phí các tác phẩm của Dự án phim ngắn CJ 2025

Ban tổ chức vừa thông báo mở cổng đăng ký miễn phí để theo dõi các tác phẩm xuất sắc nhất của Việt Nam tham gia Dự án phim ngắn CJ 2025.

Sau khoảng 8 tháng từ giai đoạn khởi động, Dự án phim ngắn CJ mùa 6 năm 2025 sẽ chính thức bế mạc vào ngày 18-12 tới đây.

Top 5 dự án xuất sắc nhất: Những ngày xanh thẳm (Vũ Trung Đức), Lạch cạch (Lê Hoàng), Made in Vietnam (Nguyễn Duy Anh), Utopia (Cầm Đức Hiệp) và Giấc mơ là ốc sên (Nguyễn Thiên Ân) đã sẵn sàng trình làng trước khán giả. Đây cũng là các dự án đã được ban tổ chức cấp tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng để các nhà làm phim trẻ có thể hoàn thành bộ phim ngắn của mình.

5 tác phẩm xuất sắc nhất Dự án phim ngắn CJ 2025. Ảnh: BTC

Theo đánh giá của ban tổ chức, các phim ngắn năm nay mang những màu sắc và phong cách kể chuyện đa dạng, gợi lên nhiều suy tư trăn trở của thế hệ trẻ về gia đình, bản sắc, những áp lực trong cuộc sống hiện đại và khát khao khẳng định tiếng nói cá nhân.

Những ngày xanh thẳm mở ra không gian đồng quê Bắc Bộ đang chuyển mình. Lấy bối cảnh ngôi nhà hoang cùng lời đồn về bóng ma, bộ phim khai thác tinh tế ký ức tuổi trẻ một cách lặng lẽ và tự nhiên. Sự hoài niệm và nỗi sợ trưởng thành hòa vào nhau, tạo nên một trải nghiệm cảm xúc giàu hình ảnh.

Trái ngược với vẻ bình yên ấy, Lạch cạch mang đến nỗi ám ảnh nội tâm thông qua tiếng động lặp lại trong đầu nhân vật nam chính trước ngày cưới. Bộ phim khai thác khủng hoảng tâm lý dưới góc nhìn hiện sinh.

Đạo diễn Vũ Trung Đức (áo sọc) tại bối cảnh nhà hoang trong phim ngắn Những ngày xanh thẳm. Ảnh: BTC

Made in Vietnam đưa câu chuyện tới bối cảnh xã hội đương đại với hình ảnh một đứa trẻ ướt sũng và một bà lão cô độc ở trung tâm khung hình. Sự tương phản tạo nên ngôn ngữ hình ảnh giàu ẩn dụ, chất vấn về kết nối người với người trong thời đại số.

Utopia đưa khán giả đến Mộc Châu, nơi quá khứ và tương lai va đập bằng cuộc gặp tréo ngoe giữa đoàn phim tài liệu cổ tích và đoàn phim khoa học viễn tưởng quảng cáo sữa. Tác phẩm tái hiện vùng đất quê hương khi những yếu tố công nghiệp - hiện đại len vào đời sống bản địa, tạo nên sự giao thoa vừa hài hước vừa suy tư.

Trong khi đó, Giấc mơ là ốc sên với góc nhìn trào phúng về thời đại phông bạt. Câu chuyện khởi nguồn từ nghề diễn viên quần chúng nằm im cho ốc sên đua, được kể theo cách kỳ quái nhưng ám ảnh và cũng đầy ẩn dụ về con người và sự tồn tại.

Hậu trường cảnh quay đêm trong phim ngắn Lạch cạch của đạo diễn Lê Hoàng. Ảnh: BTC

Tại lễ bế mạc sắp tới, ban tổ chức cũng trình chiếu 5 phim ngắn Hàn Quốc được hỗ trợ sản xuất trong chương trình Story Up 2024 và giao lưu với các nhà làm phim, bao gồm: Hồ chứa nước (Reservoir - đạo diễn Kim Deok Geun), Đột ngột (Slowly - đạo diễn Kim Hae Jin), Khúc mộng của kẻ lang thang (Wanderer Fantasy - đạo diễn Kim Hyo Jun), Hoa ly (Lilies - đạo diễn Park Min Hae) và Leo bộ lên núi (Undercurrent - đạo diễn Lee Ru Ri).

Lễ bế mạc và trình chiếu phim của Dự án phim ngắn CJ mùa 6 sẽ diễn ra vào ngày 18-12 tại CGV Vivo City, TPHCM. Khán giả có thể đăng ký tham dự miễn phí thông qua fanpage cuộc thi.

HẢI DUY