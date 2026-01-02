Hà Anh Tuấn, Phạm Toàn Thắng tái hợp cùng MV “Một năm qua”

Ngay ngày đầu năm 2026, ca sĩ Hà Anh Tuấn ra mắt ca khúc Một năm qua kết hợp cùng nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. Đây là món quà âm nhạc trước thềm concert “The Rose” của anh tại Đà Lạt, Lâm Đồng ngày 17-1.

Hà Anh Tuấn ra mắt ca khúc "Một năm qua"

Nhiều năm qua, việc phát hành ca khúc mới trước thềm concert lớn trở thành thông lệ mang dấu ấn riêng của Hà Anh Tuấn. Trước thềm concert Sketch A Rose tại TPHCM đầu năm 2025, Hà Anh Tuấn giới thiệu ca khúc Dear, Memory - dự án âm nhạc đặc biệt với sự góp mặt của huyền thoại dương cầm Yiruma (Hàn Quốc). Trước đó, Hà Anh Tuấn trình làng Tái bút anh yêu em trước concert Fragile (2017), Tháng mấy em nhớ anh trước Veston Đà Lạt (2021). Mỗi ca khúc không chỉ gắn liền với cột mốc đáng nhớ mà còn định hình tinh thần cho không gian âm nhạc sắp được trình diễn. Ca khúc Một năm qua cũng không ngoại lệ.

Một năm qua là màn tái hợp đặc biệt giữa Hà Anh Tuấn và nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, người đứng sau các ca khúc nổi bật của anh như Tháng tư là lời nói dối của em, Người con gái ta thương, Tái bút anh yêu em.

Hình ảnh Hà Anh Tuấn trong MV "Một năm qua"

Ra mắt trong thời điểm năm mới 2026 nhiều hứa hẹn, Một năm qua là cuộc đối thoại với một mối tình vừa cũ đồng thời là lần đối diện với chính mình. Ca khúc không mang theo oán trách hay nỗi đau cần được giải thích, mà chọn cách nhìn lại bằng sự điềm tĩnh, chấp nhận, thấu hiểu. Tình yêu trở thành điểm tựa để nói về những mất mát rộng hơn, về cách con người học cách quên đi và cả giữ lại những gì cần thiết để tiếp tục bước về phía trước.

Âm nhạc của Phạm Toàn Thắng qua giọng hát Hà Anh Tuấn gợi lại những ký ức của một mối tình đã khép lại, nơi tiếc nuối sự hiện diện nhiều hơn trách móc. Những câu hỏi không cần lời đáp bên cạnh những điều bắt buộc cần một lần nói ra, ngay cả khi chúng “sao thấy khó khăn quá”.

Nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng

MV ca khúc được thực hiện với tông đen - trắng tại Đà Lạt. Dưới cảm quan nghệ thuật của đạo diễn Khánh Nguyễn và Giám đốc sáng tạo Cao Trung Hiếu, Đà Lạt hiện lên chậm rãi, mơ hồ, phủ đầy sương và ký ức. Trong MV, mỗi khung hình được chăm chút như một mảnh ký ức.

TIỂU TÂN