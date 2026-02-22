Sôi nổi giải đua thuyền rồng liên xã Hồ Tràm

Giải đua quy tụ 6 đội đua thuyền rồng xuất sắc nhất đến từ các xã: Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu, Hòa Hiệp, Hòa Hội và Bàu Lâm với gần 100 vận động viên tham gia. Các đội thi đấu đua thuyền rồng nam, cự ly 1.000m.

Các đội đua thuyền rồng tranh tài quyết liệt. Ảnh: HỒNG - LUẬT

Sau nhiều vòng tranh tài quyết liệt, đội thuyền rồng xã Hòa Hội đã xuất sắc giành giải Nhất. Giải Nhì thuộc về xã Bình Châu, xã Hòa Hiệp giành giải Ba. Các đội còn lại giành giải Khuyến khích.

Ảnh: HỒNG - LUẬT

Theo UBND xã Hồ Tràm, giải đua thuyền rồng là hoạt động truyền thống, thu hút đông đảo người dân, du khách đến xem, cổ vũ.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội đua xã Hòa Hội. Ảnh: HỒNG - LUẬT

Sự kiện đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân và du khách trên địa bàn các xã, hưởng ứng các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân. Từ đó thắt chặt tình đoàn kết giữa các địa phương và quảng bá hình ảnh du lịch đặc sắc của vùng đất Hồ Tràm.

QUANG VŨ