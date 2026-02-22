Văn hóa - Giải trí

Sôi nổi giải đua thuyền rồng liên xã Hồ Tràm

SGGPO

Ngày 22-2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), tại hồ Xuyên Mộc (xã Hồ Tràm, TPHCM), UBND xã Hồ Tràm tổ chức giải đua thuyền rồng truyền thống liên xã (6 xã phía Đông TPHCM).

Giải đua quy tụ 6 đội đua thuyền rồng xuất sắc nhất đến từ các xã: Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu, Hòa Hiệp, Hòa Hội và Bàu Lâm với gần 100 vận động viên tham gia. Các đội thi đấu đua thuyền rồng nam, cự ly 1.000m.

dua thuyen rong 2.jpg
Các đội đua thuyền rồng tranh tài quyết liệt. Ảnh: HỒNG - LUẬT

Sau nhiều vòng tranh tài quyết liệt, đội thuyền rồng xã Hòa Hội đã xuất sắc giành giải Nhất. Giải Nhì thuộc về xã Bình Châu, xã Hòa Hiệp giành giải Ba. Các đội còn lại giành giải Khuyến khích.

dua thuyen rong 3.jpg
Ảnh: HỒNG - LUẬT

Theo UBND xã Hồ Tràm, giải đua thuyền rồng là hoạt động truyền thống, thu hút đông đảo người dân, du khách đến xem, cổ vũ.

dua thuyen rong 4.jpg
Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội đua xã Hòa Hội. Ảnh: HỒNG - LUẬT

Sự kiện đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân và du khách trên địa bàn các xã, hưởng ứng các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân. Từ đó thắt chặt tình đoàn kết giữa các địa phương và quảng bá hình ảnh du lịch đặc sắc của vùng đất Hồ Tràm.

QUANG VŨ

Thuyền rồng Hồ Tràm Bàu Lâm Hòa Hội Hòa Hiệp Bình Châu Đội đua Đua thuyền Xuyên Mộc Giải đua

