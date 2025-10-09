Hà Nội khởi công liên tiếp 2 cây cầu quan trọng bắc qua sông Hồng

Tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính khẳng định, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ là một trong ba đột phá chiến lược đã được Đại hội XIII của Đảng xác định. Thời gian qua, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã tập trung và ưu tiên nguồn lực lớn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia như: đường bộ cao tốc, sân bay quốc tế, đường sắt đô thị, cảng biển... tạo động lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, mở ra không gian phát triển mới và thay đổi rõ rệt diện mạo của đất nước.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại lễ khởi công cầu Trần Hưng Đạo

Đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của TP Hà Nội, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị, việc thi công công trình phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, cảnh quan, an toàn lao động; bảo đảm hiệu quả đầu tư và hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.

Các đại biểu bấm nút khởi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo là công trình trọng điểm của TP Hà Nội, có tổng mức đầu tư hơn 15.967 tỷ đồng, điểm đầu tại ngã năm Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông; điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn với tổng chiều dài khoảng 4,18km. Về quy mô đầu tư, cầu chính vượt sông Hồng dài 870m, gồm 6 nhịp, bề rộng 43m, bảo đảm 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe đạp và 2 làn đi bộ. Đường dẫn hai đầu cầu có quy mô mặt cắt ngang từ 25,5 – 30m với tổng chiều dài khoảng 1,42km. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Cầu Trần Hưng Đạo khi hoàn thành không chỉ là một công trình giao thông hiện đại, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng về tinh thần sáng tạo, quyết tâm đổi mới của Thủ đô, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, hiện thực hóa tầm nhìn “Hà Nội - Thành phố xanh, văn hiến, văn minh và hiện đại”.

Phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng

Trước đó vào ngày 8-10, TP Hà Nội đã khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường dẫn 2 đầu cầu, đây là cây cầu thứ 6 được khởi công trong năm 2025. Dự án cầu Thượng Cát có tổng chiều dài 5,22 km, tổng mức đầu tư khoảng 7.303 tỷ đồng bằng ngân sách nhà nước và dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Phối cảnh cầu Thượng Cát qua sông Hồng

Cầu Thượng Cát sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông khung của Hà Nội, kết nối khu vực phía Bắc sông Hồng với trung tâm đô thị, góp phần hoàn chỉnh tuyến Vành đai 3,5, chia sẻ lưu lượng giao thông với Vành đai 3, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc Thủ đô..

KHÁNH NGUYỄN