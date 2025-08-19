Khởi công cầu Ngọc Hồi, tăng cường kết nối giữa Hà Nội với Hưng Yên

Sáng 19-8, tại xã Bát Tràng (TP Hà Nội), UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu để kết nối Hà Nội với tỉnh Hưng Yên, nhằm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của Trung ương và TP Hà Nội.

TP Hà Nội khởi công xây dựng cầu Ngọc Hồi bắc qua sông Hồng kết nối với tỉnh Hưng Yên

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, đến nay, TP Hà Nội có 8 cây cầu bắc qua sông Hồng và cầu Ngọc Hồi là 1 trong số 7 cây cầu được thành phố xây dựng kế hoạch khởi công trong năm 2025 để tăng cường kết nối với các tỉnh trong vùng Thủ đô.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn 2 đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 7,5km, trong đó phần thuộc địa bàn Hà Nội dài khoảng 5,2km, phần cầu chính dài khoảng 680m (nhịp chính dây văng dài 350m, trụ tháp cao 126m) và phần thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên khoảng 2,3km (gồm đường dẫn đầu cầu và đường song hành 2 bên). Cầu có chiều rộng 38m gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, với tổng mức đầu tư khoảng 11.844 tỷ đồng, thời gian hoàn thành năm 2028.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại lễ khởi công cầu Ngọc Hồi

“Sau khoảng 4 tháng chuẩn bị, dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn 2 đầu cầu đã đủ điều kiện để khởi công theo quy định, đáp ứng tiến độ đề ra. 4 tháng chuẩn bị cho một dự án nhóm A là một thời gian kỷ lục, thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô với khát vọng thay đổi vươn lên của Thủ đô Hà Nội chuyển mình cùng cả nước”, ông Trần Sỹ Thanh nêu rõ. Đồng thời đề nghị sau lễ khởi công, chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện dự án tập trung tối đa nguồn lực, vật lực, thi công khẩn trương, khoa học, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, an toàn, đúng tiến độ đề ra.

Hình ảnh mô phỏng cầu Ngọc Hồi sẽ được hoàn thành trong năm 2028

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, việc đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi có vai trò quan trọng để hoàn thiện tuyến đường Vành đai 3,5 kết nối trực tiếp với tỉnh Hưng Yên, kết hợp với hệ thống đường hướng tâm của TP Hà Nội.

KHÁNH NGUYỄN