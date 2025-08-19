ĐBSCL: Khánh thành cầu Rạch Miễu 2, khởi công tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và nhiều dự án trọng điểm

Sáng 19-8, cùng với cả nước, nhiều địa phương vùng ĐBSCL đồng loạt tổ chức lễ khởi công, khánh thành các dự án hạ tầng trọng điểm, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Tại Cà Mau, Bộ Quốc phòng phối hợp UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công cao tốc Cà Mau – Đất Mũi, tuyến giao thông Đất Mũi – Cảng Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa dự lễ khởi công

Dự lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Minh Triết, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Trương Mỹ Hoa, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước; cùng lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Cà Mau.

Cao tốc Cà Mau – Đất Mũi dài 92km, quy hoạch 4 làn xe, khi hoàn thành sẽ nối thông tuyến cao tốc xuyên Việt từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Khu vực làm cầu ra cảng Hòn Khoai.

Cùng với đó, tuyến Đất Mũi – Hòn Khoai dài hơn 18km, quy mô 4 làn xe và Cảng Hòn Khoai công suất 20 triệu tấn/năm, tiếp nhận tàu đến 250.000 DWT. Tổng mức đầu tư 3 dự án gần 100.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định quyết tâm thi công “3 ca, 4 kíp” triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn pháp luật, đồng thời ứng dụng công nghệ tiên tiến và bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thi công.

* Cũng tại tỉnh Cà Mau, Tập đoàn T&T Group khởi công Dự án nhà ở xã hội phường An Xuyên à Mau), quy mô 1.241 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho gần 5.000 cư dân, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 4.800 căn nhà ở xã hội của tỉnh đến năm 2030.

Dự án nhà ở xã hội tại phường An Xuyên (Cà Mau)

* Tại Cần Thơ, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) khởi công Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV, công suất thiết kế 1.155MW, tổng vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng.

Đây là dự án then chốt trong chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn, dự kiến phát điện thương mại cuối năm 2028, cung cấp nguồn điện ổn định, nâng cao độ tin cậy cho hệ thống điện khu vực và cả nước.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu phát biểu tại lễ khởi công



Tại buổi lễ, UBND TP Cần Thơ và PETROVIETNAM cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện. Dịp này, Petrovietnam đã trao tặng 5 tỷ đồng cho chương trình an sinh xã hội TP Cần Thơ.

* Cũng tại Cần Thơ, UBND TP Cần Thơ khởi công Dự án nhà ở xã hội thuộc Khu thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp An Nghiệp, vốn hơn 870 tỷ đồng, quy mô khoảng 1.200 căn hộ, nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của công nhân, người lao động thu nhập thấp.

Phối cảnh Dự án nhà ở thuộc Khu thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp An Nghiệp (TP Cần Thơ)

Đáng chú ý, cùng ngày, Bộ GTVT tổ chức khánh thành cầu Rạch Miễu 2, công trình giao thông quan trọng nối liền Tiền Giang – Bến Tre, góp phần giảm tải cho cầu Rạch Miễu hiện hữu và tăng cường liên kết vùng ĐBSCL.

